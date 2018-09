Virksomhedspraktik hjalp Steffen fra stress på studie til job

Frustrationerne var mange, da Steffen Nielsen blev ramt af stress på studiet. Men efter virksomhedspraktik oplevede han succes.

På det minimalistiske kontor på Vestergade i Odense sidder Steffen Nielsen foran sin computer og laver IT-løsninger for Bureau Kraken.

Men vejen til jobbet har været lang og fyldt med frustrationer.

Fra fiasko til succes

På grund af stress har Steffen Nielsen kæmpet med flere forskellige uddannelser, men uden held.

Hans hverdag var usikker, fordi han ikke vidste, hvad der skulle ske med ham.

Vi vidste ikke meget om virksomhedspraktik, før vi fik Steffen, og nu kan vi ikke undvære ham Casper Kraken

- Jeg tænkte, skal jeg nu igen på en uddannelse, jeg ikke kan klare? Eller skal jeg ud og lede efter arbejde, som alligevel ikke vil passe ind i de problemstillinger, jeg har, siger Steffen Nielsen.

Steffen Nielsen stoppede på datamatikerstudiet for fire år siden. Siden forsøgte han sig med enkeltfag på VUC af to omgange, men han måtte igen stoppe på grund af stress.

I foråret 2017 fik han tilknyttet en jobkonsulent, hvorefter han startede i virksomhedspraktik på Bureau Kraken.

Det var et forløb der passede ham rigtig godt.

- Jeg startede med nogle timer om ugen og så trappede vi stille og roligt op. Det har kun været succes på succes. Jeg er virkelig glad for det, siger Steffen Nielsen.

Efter virksomhedspraktikken blev han ansat i Bureau Kraken, som bureauets første virksomhedspraktikant.

- Vi vidste ikke meget om virksomhedspraktik, før vi fik Steffen, og nu kan vi ikke undvære ham, siger Casper Kraken, der er ejer af den virksomhed Steffen Nielsen blev ansat i.

Fordomme om virksomhedspraktik

Steffen Nielsen havde aldrig prøvet at være i virksomhedspraktik, derfor var opstarten ikke uden bekymring.

- I starten var jeg en lille smule nervøs for om, det var et sted, hvor man bare blev brugt som gratis arbejdskraft og aldrig fik lov til at prøve noget.

Der har været noget usikkerhed omkring, hvad det indebar, og hvordan det skal foregå. Og det er det, vi forsøger at råde bod på nu, ved at gå ind i kampagnen Søren Skovbølling

- Samtidig er der også nogle, der er nervøse for om folk, der går ledige, har for mange problemstillinger, der gør, at de ikke vil kunne fungere ordentligt, fortæller Steffen Nielsen.

Usikkerhed og fordomme omkring hvad virksomhedspraktik er, bekræfter Søren Skovbølling, der er bestyrelsesmedlem i Dansk Industri og partner i it-virksomheden Digizuite.

- Der har været noget usikkerhed omkring, hvad det indebar, og hvordan det skal foregå. Og det er det, vi forsøger at råde bod på nu, ved at gå ind i kampagnen. Nu skal tingene prøves at promoveres på en mere aktiv og synlig måde, fortæller Søren Skovbølling.

Kampagnen: Beskæftigelsesalliancen blev etableret i efteråret 2017 og udspringer af anbefalingerne fra Beskæftigelses Task Force Odenses (BTFO) - det såkaldte Carsten Koch-udvalg. Her lød en af anbefalingerne, at der skulle nedsættes en arbejdsgruppe, der kunne implementere de anbefalede indsatser.



Alliancen består af repræsentanter fra virksomheder, a-kasser og fagforeninger, uddannelsesinstitutioner og kommunen.



Udover de fire partnere i alliancen er der udvalgt en række centrale aktører, som tilsammen tæller i omegnen af 50.



Målet med kampagnen:



Ledighedstallet skal i 2020 ligge på landsgennemsnittet. Erhvervsfrekvensen – det vil sige antallet af borgere, der enten er i arbejde eller vil kunne arbejde – skal ramme landsgennemsnittet i 2027.



Mens det samlede ledighedstal i november 2017 var på 5.3 procent, var tallet 11.6 procent for akademikere under 30 år – hvilket svarer til 515 unge akademikere i ledighedskøen



Odense kæmper blandt andet med en ganske høj ledighed blandt akademikere, HK’ere og 3F’ere, og i de seneste tal havde byen landets 7. højeste ledighed.



Den vil parterne have ned på landsgennemsnittet senest i 2020. Se mere

Men ifølge ejeren af Bureau Kraken, var der ikke mange betænkeligheder at spore, da Steffen Nielsen startede i virksomhedspraktik:

- Jeg havde ikke nogen betænkeligheder ved det. Det var et spørgsmål om at give nogle opgaver, der passede til medarbejderen, og så tog vi den der fra, siger Casper Kraken, mens Steffen Nielsen tilføjer, at Bureau Kraken har givet ham plads så han har kunnet udvikle sig i jobbet.

Og selvom jobbet hos Bureau Kraken har hjulpet Steffen Nielsen, går hjælpen begge veje.

- En virksomhed som vores, der er nystartet, hvor man ikke rigtig ved om tingene ændrer sig inden for to måneder, har været god for Steffen og os. Vi har så gode erfaringer med Steffen, at vi får endnu en virksomhedspraktikant her i september, fortæller Casper Kraken.

Kampagnen om at få flere i virksomhedspraktik vil være synlig i bybilledet fra den 3. til 30. september. Foto: Odense Kommune