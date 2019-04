Ejer efter brand: - Visionen er ikke tabt

Helge Munks arbejdspapirer ligger stadig og ulmer i hans nu nedbrændte kontor i Munk House, efter bygningen brændte tirsdag. Han var selv til stede, da det skete. Efter nogen havde råbt, de kunne lugte røg, konstaterede man hurtigt, at ilden var så omsiggribende, at man ikke selv ville kunne slukke det.

- Vi ringede 112 med det samme. Vi kunne se, at det, der ville udvikle sig lidt for hurtigt og lidt for voldsomt til, at man selv kunne slukke det med en skumslukker, siger han.

Brandfolk fra både Beredskab Fyn og Beredskabsstyrelsen Sydjylland kæmpede store dele af tirsdag med branden, som har efterladt 15 virksomheder uden deres faste kontorplads. Der var ingen tilskadekomne i forbindelse med branden, men en enkelt person blev kørt til OUH for at blive tjekket for røgforgiftning.

Virksomheder hjælper med genhusning

Der har dog været stor hjælp at hente efter branden, fortæller Helge Munk. Han har onsdag haft samlet dem alle sammen med det formål at finde ud af, hvor de kunne genhuses.

- Vi har været meget heldige eller glade over, at rigtig mange virksomheder og organisationer har kontaktet os og hjulpet os til at finde ud af forskellige genhusningsmuligheder.

Han fortæller, problemet ikke er løst endnu, men at man er på vej til at få alle virksomheder genhuset.

- Det har været rigtig dejligt, og jeg er meget taknemmelig for, at så mange mennesker har tænkt på os og kommet os i møde, siger han.

Ifølge Helge Munk skal bygningen nu undersøges for at klarlægge, om de voldsomme varmegrader har påført så meget skade at dele af bygningen skal væltes efterfølgende.

- Selvfølgelig skal det genopbygges

Helge Munk vil fortsætte arbejdet med at få genhuset de virksomheder, der indtil branden havde til huse i Munk House. Han er optimistisk for fremtiden.

- Visionen er bestemt ikke tabt, men huset er i hvert fald lukket for en eller anden periode, siger han.

Han er klar til at acceptere, hvis det ikke er hensigtsmæssigt at genopbygge huset, hvis for eksempel konstruktionen har taget for meget skade, men den umiddelbare forhåbning er klar.

- Selvfølgelig skal det genopbygges.

