Vivis rygeost med portvinsblommer og fire andre opskrifter

Der findes utallige opskrifter med rygeost. TV 2/Fyns kantineleder giver her sine bud på, hvordan rygeosten kan serveres.

Mange fynboer smæsker sig gerne i den fynske specialitet rygeost. Et kig gennem seernes yndlingsopskrifter viser, at langt de fleste nyder den rørt sammen med cremefraiche og purløg med frisk rugbrød under.

Den tidligere fødevareminister og nuværende rygeostambassadør Dan Jørgensen (S) spiser den helst rørt sammen med hytteost og laks. En anden i TV 2/Fyns rygeost-hær, Langelands borgmester, Tonni Hansen (SF), spiser den helst ikke. Han er laktoseintolerant, men forstår alligevel at kaste sig ind i kampen for at redde en fynsk madvare, hvis den er truet af udryddelse.

TV 2/Fyns kantineleder, Vivi Larsen, der til dagligt laver mad til omkring 50 mennesker, ifører sig forklædet i rygeostens navn og giver her sine fem bud på, hvordan rygeosten skal serveres.

Vi kan i øvrigt hilse at sige, at retterne smager fortrinligt - også for rygeost-begyndere.

Rygeost med valnødde-blommekompot Valnødde-blommekompot:



50 g sukker

2 dl mørk portvin

2 stk. hel kanel

10 hele nelliker

1 dl. honning

150 g. valnødder

150 g. syrlige blommer (frost kan også bruges)



Sukker, portvin, kanel og nelliker koges i cirka 30 minutter ved svag varme. Tilsæt honning og valnødder, og lad det koge med i cirka 20 minutter.

Tag nødderne op og kog lagen lidt ind. Tilsæt så de delte blommer, og giv det et opkog, og tilsæt herefter nødderne.

Fyld på rene glas, og stil det på køl. Det kan holde sige et par uger i køleskabet. Smager godt til al slags ost.



Her har jeg brugt kompotten oven på rygeost drysset med lidt ristet rugbrødskrumme.

Rygeostsalat med ristet rugstave Rygeostsalat:



En lille rygeost

3 spsk. mayonnaise

Lidt mælk eller yoghurt

1 tsk. grov dijon sennep

Salt og peber

Lidt klippet purløg



Røres sammen og serveres til ristet rugbrødsstave med lidt radisser og friske asparges

Kartoffelmad med rygeost og mayonnaise 1 skive kernerugbrød

1 salatblad

Nye kartofler

Ti-procents sødmælksrygeost

Lidt mayonnaise

Ristet løg – springløg – purløg

Flagesalt

Varmrøget laks med rygeostcreme 1 skive kernerugbrød

1 salatblad

Varmrøget laks

Rygeostsalat (se opskrift)

Lidt syltet rødløg



Maden pyntes med lidt tynde aspargesskiver og purløg



Opskrift på syltet rødløg:

1 dl. vineddike

3/4 dl. sukker



Vineddike og sukker koges op, og der tilsættes lidt frisk timian og peberkorn. Tilsæt tre til fire rødløg i skiver. Kommes på rene glas. Kan holde sig længe i køleskabet og bruges i salater og som tilbehør.