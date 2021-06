Brændende Notre Dame er skrækeksemplet: Nu bliver Odense Domkirke foreviget i 3D

Han er kort- og landmålingstekniker og sammen med kollegerne skal han affotografere hver eneste rum, søjle og krog i den store kirke.



- Det tager tid. Og det er jo ikke sådan en type opgave, man tager i skuffen og siger: "sådan laver vi det". Det er specielt, og det vil være unikt fra gang til gang, hvordan det skal løses, fortæller Michael Kjeldgaard.



De startede med at lave optagelser af kirken ude fra torsdag i sidste uge. I denne uge er arbejdet færdigt, og så har Michael Kjeldgaard og kollegerne affotograferet alt ned i mindste detalje fra krypt til tårn.



- Den her (opgave, red.) var en af dem, hvor man rakte hånden op og bad om at komme på den, siger kort- og landmålingsteknikeren.

Helt konkret foregår Michael Kjeldgaards arbejde på den måde, at han stiller sit 3D-kamera et sted i kirken. Her scanner apparatet omgivelserne i tre dimensioner. Herefter bliver kameraet rykket et nyt sted hen i samme rum, hvor scanningen af omgivelserne igen starter. Til sidst bliver alle scanninger samlet sammen til et stort '3D-billede' af kirken.