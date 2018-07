VM på hjemmebane i rødt og hvidt: 39-årige Finn gør landsholdscomeback

39-årige Finn Kaczmarek fra Næsby havde egentlig lagt landsholdstrikoten på hylden. Men VM på hjemmebane trak ham tilbage på landsholdet.

Tirsdag går det løs i Svendborg, når der afholdes VM i disciplinen cross triatlon.

En af de få fynske deltagere, der skal i aktion på eliteniveau, er 39-årige Finn Kaczmarek, der gør comeback på landsholdet efter ti års pause.

Han havde egentlig lagt cross triatlon på eliteplan bag sig, men udsigten til at dyste i et verdensmesterskab på fynsk hjemmebane kunne han ikke sige nej til.

- Det bliver fedt, og jeg glæder mig helt vildt. Det er en lille drøm, jeg har og har haft i et par år nu, siden jeg hørte, at VM i cross triatlon kom til Fyn. Så måtte jeg prøve at komme i landsholdstrøjen til et VM i et elitefelt igen, siger Finn Kaczmarek, der til hverdag bor i Næsby i det nordvestlige Odense.

Drømmer ikke om medaljer

For en måned siden kvalificerede Finn Kaczmarek sig til VM - bare ni sekunder bedre end sin nærmeste konkurrent. Og selvom drømmen om at deltage nu er gået i opfyldelse, drømmer Finn Kaczmarek ikke om medaljer.

- Jeg skal ikke lyve og sige, at jeg kommer til at blive verdensmester, for det gør jeg ikke. Det er folk, med nogle andre forhold, jeg kommer til at møde. De er fuldtidsprofessionelle og laver ikke andet, siger Finn Kaczmarek.

Selv vil han trække på sin lange erfaring, og så er han sikker på, at det vil give ham mental styrke at køre på hjemmebane på Fyn.

- I den grad. Det kan du tro. Dels det med at kende mountain bike-sporet og kende løbesporet, men også opbakning og at kunne mærke det i triatlon-miljøet og egentlig også i nærmiljøet her i Odense. Der er rigtig god opbakning.

- Jeg lader ikke en millimeter være ude på ruten, jeg vil give alt af mig selv på dagen – og nok også lige to my mere, end hvis det havde været alle andre steder i verden, siger Finn Kaczmarek.

Han har trænet så meget, som et liv med tre børn tillader ham. Nu glæder han sig bare til at give den gas på tirsdag.

- Drømmen er top-15. det bliver et stykke fra de bedste, men på en optimal dag, hvor alt spiller, så tror jeg, det kan lade sig gøre. Og det vil jeg være stolt over. Men jeg er ikke herre over, hvad de andre gør, og jeg vil bare gøre mit allerbedste på tirsdag i Svendborg, siger Finn Kaczmarek.

Cross triatlon Cross triatlon er naturudgaven af det traditionelle triatlon, hvor der cykles og løbes på asfalt.

Ved elite-VM, der afvikles tirsdag den 10. juli, starter deltagerne med at svømme en kilometer i Svendborg Havn. Derefter skal de cykle 27 kilometer på mountain bike i skove og på stier, inden de til slut skal løbe ti kilometer i skoven.