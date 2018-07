VM-stævne slut: Arrangør regner med 30 millioner til Fyn

Lørdag sluttede Multisport World Championships 2018. Sport Event Fyn regner med, at den store sportsbegivenhed har skaffet 30 millioner kroner til Fyn.

En af de største sportbegivenheder på Fynsk jord sluttede lørdag, da VM i triatlon fandt sted i Odense og Otterup. Samtidig sluttede den i alt ni dage lange festival, der dannede rammen om hele fem VM-dicipliner, der har fundet sted i Odense, Svendborg og Middelfart.

På trods af et begrænset antalt publikum og mange klager over vejspærringer, så er arrangørerne bag - Sport Event Fyn - glade for afviklingen af hele begivenheden.

- Overordnet set er vi meget tilfredse med forløbet. Der har selvfølgelig været nogle skønhedsfejl undervejs, men i helikopterperspektiv, så er vi meget tilfredse og får meget ros fra det Internationale Triatlonforbund og fra deltagerne, der har været her, siger forretningschef ved Sport Event Fyn, Jakob Lund Staun.

30 millioner til Fyn

Selvom de hos Sport Event Fyn var forberedt på, at triatlon ikke er en folkesport, havde de alligevel håbet, at de ville opleve et større publikum, end det endte med.

Men den den manglende mængde tilskuere betyder ikke så meget for økonomien ved denne slags arrangemneter, forklarer Jakob Lund Staun.

- Den turismeøkonomi, vi har regnet på i forhold til at tiltrække det her event, det drejer sig om deltagerne og deltagernes medrejsende. Vi har talt fra tilsvarende events sidste år, hvor én atlet i gennemsnit har 1,8 medrejsende med. Det er et billede, vi også oplevede her.

Sport Event Fyn har bestilt en rapport, der skal give et overblik over, hvad Fyn har tjent på VM-begivenheden. Men indtil videre ser de ingen tegn på, at de ikke skulle leve op til prognosen om at generere 30 millioner kroner i turismeomsætning.

Jakob Lund Staun har hørt fra både Middelfart og Odense, at hotellerne var fulde af deltagere og deres med rejsende. Samtidig har de hørt fra Fyns turistatraktioner, at de har kunnet mærke, at Fyn havde flere gæster end normalt. Blandt andet på Egeskov, hvor de har haft mellem 400 og 500 gæster fra Multisport Festivalen.

Kritik af vejafspærringer

Det første VM i løbet af de ni dage fandt sted fredag den 6. juli og ramte lige ned i myldretrafikken i Odense, som var fuld af vejafspærringer som følger af sportsbegivenheden.

Det betød lange køer, forvirrede bilister, forsinkede busser og folk, som ikke kunne komme ud af deres indkørsel. Det skabte en massiv kritik fra flere odenseanere og andre fynboer.

De første dage var mange ultilfredse med, at man spærede alt trafikken af, og når de oplevede, at der ikke var så meget puplikum, så var det endnu mere svært at forstå alt den afspærring. Hvad siger du til den kritik?

- Når vi ser tilbage på primært den første afvikling fredag, så må vi bare ligge os fladt ned og beklage, at der er så mange Odenseanere, der havde udfordringer i trafikken den dag. Der var mangelfuld skiltning i forhold til, hvad vi havde planlagt, og informationsniveauet på forhånd, konstaterede vi, ikke var tilstrækkeligt, siger forretningschef Jakob Lund Staun.

Han fortæller, at de i den resterende del af VM-stævnet arbejdede intenst på, at det ikke skulle ske igen til de andre VM-begivenheder.

- Og det lykkedes vi rent faktisk med, synes vi. Vi kan forstå på mynighederne, at de fik meget få henvendelser omkring trafikken den sidste lørdag, siger Jakob Lund Staun.