Voksne mænd må godt lege med dukkehus

Galleri Sulegaarden ved Assens byder på en større nyhed til små kunstværker i årets første udstilling.

Piger gør det. Kvinder kan en sjælden gang i mellem finde på det. Men ofte bliver der set mere end bare lidt skævt til mænd, der forsøger sig med det samme. Men det er 74-årige Carl Henning Aarsø ligeglad med.

- Kald du det bare et dukkehus. For det er jo det, det er. Og jeg må da også indrømme, at vi har leget en del, da vi byggede det. Indeni er jeg stadig ung, klukker han, da han viser Galleri Sulegaardens nyhed frem: Et ganske stort "dukkehus".

Overalt i dukkehuset får beskueren en følelse af at være til stede i et kunstmuseum. Foto: Preben Dahl

Arbejdet tog op imod 2.000 timer

Gallerist og billedkunstner er egentlig Carl Hennings Aarsøs titler. Men sammen med sin gode ven, Ole Pultz, der udover at være billedkunstner også er snedker, har han brugt mellem 1500-2000 arbejdstimer på at bygge huset, der skal rumme en del af han samling på over 500 miniature-kunstværker.

- Der manglede noget. En måde at vise dem på, så folk kan få øjenene op for kunsten i rette perspektiv. Det håber jeg, at huset kan være med til, håber galleristen og nu altså også mini-husbyggeren.

Hans medbygger føjer en anden vinkel til historien.

- Carl Henning havde den her idé om at få bygget huset. Men der skete ikke rigtig noget. Så tilbød jeg for et par år siden at hjælpe ham, men der skete stadigvæk ikke noget. Da jeg så sidste år gik ned i tid fra mit arbejde, var det tiden til at gøre noget ved alt det, jeg har lovet at hjælpe med. Og så kom vi i gang, smiler Ole Pultz, der er blevet ganske godt tilfreds med resultatet.

- Ja, det må jeg indrømme. Det, der drillede mest, var at få el-installationerne på plads i væggen. Og naturligvis er der altid en detalje eller to, der kunne have været bedre. Men jo, jeg er godt tilfreds, indrømmr Ole Pultz.

Kunst i størrelse 1:6

Det kunstnerisk dukkerhus, der, hvis man skal forsøge at beskrive det, er et kunstmuseum i størrelsesforholdet 1:6, bliver fremadrettet en udstilling i udstillingen. Rundt om på væggene i Galleri Sulegaarden hænger resten af den store samling miniaturekunst. Mens der på væggene i dukkehuset er en mindre udstilling.

Al kunst på væggene i dukkehuset er skabt af danske eller udenlandske kunstnere inden for de seneste 30 år. Foto: Preben Dahl

- Jeg forestiller mig, at der ikke skal pilles ved udstillingen i dukkehuset i et års tid. Eller deromkring. Vi har virkelig tænkt på, hvordan det ville være at gå i rummene, og hvordan kunsten så skulle placeres og have plads, fortæller Carl Henning Aarsø.

Udover årets nyhed i miniformat, så byder Galleri Sulegaarden fra lørdag klokken 14.00 også på udstillingen "Sommer på Sulegaarden". Her deltager fire kunstnere med værker i traditionel, man kan kalde det "normal" størrelse. Den udstilling åbner af Assens-borgmester Søren Steen Andersen, Venstre.