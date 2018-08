Vold i 7-Eleven: Anklagede to mænd for tyveri og blev overfaldet

En 27-årig mand blev tidligt onsdag morgen overfaldet i 7-Eleven i Vestergade i Odense, efter han beskyldte to mænd for at stjæle.

To unge mænd angreb tidligt onsdag morgen en 27-årig mand, der havde beskyldt de to for at stjæle i 7-Eleven i Vestergade i Odense.

Den 27-årige kunde fik efterfølgende flere slag i ansigtet, fortæller vagtchef ved Fyns Politi, Anders Furbo Therkelsen.

- En ung mand påtaler inde i butikken et muligt tyveriforhold over for to andre unge mænd i butikken. De ser sig derfor sure på den unge mand og tildeler ham slag, siger Anders Furbo Therkelsen.

Fyns Politi blev derfor tilkaldt klokken 6.20, men da de ankom til butikken, var de to formodede gerningsmænd forsvundet.

- Vi har endnu ingen info om gerningsmændene, men der er videoovervågning i forretningen, og vi har afhørt ekspedienten. Patruljen skal nu gennemse videomaterialet for at se, om der var et tyveriforhold - og så skal forurettede afhøres igen, uddyber vagtchefen.

Politiet afleverede efter endt afhøring den 27-årige mand på skadestuen, hvor han blev undersøgt. Ifølge vagtchefen er han ikke kommet alvorligt til skade.

Fyns Politi vil meget gerne høre fra eventuelle vidner til optrinnet i eller uden for butikken. Politiet kan kontaktes på telefon 114.

