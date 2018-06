Voldelige julemænd smidt i fængsel

To mænd er blevet idømt fængselsstraffe efter de iført julemandskostumer begik vold i nattelivet i december 2017.

En 33-årig mand har fået fem måneders ubetinget fængsel for vold i Odenses natteliv. Det skete tilbage i december måned.

En 32-årig medgerningsmand har fået tre måneders fængsel med vilkår om samfundstjeneste. Han skal altså ikke i fængsel, men udføre 80 timers samfundstjeneste.

De to dømte var sammen med en større gruppe, som alle havde klædt sig i julemandsdragter. To af julemændene overfaldt en tilfældig 25-årig gæst, hvor de uddelte slag og spark. De to blev tilbageholdt af dørmænd, inden politiet kom og anholdte dem.

En 33-årig mand fik 5 måneders fængsel for vold, han begik i nattelivet i #Odense iført julemandskostume efter en julefrokost i december. Hans 32-årige ustraffede medgerningsmand fik 3 måneder for sin rolle #anklager — Fyns Anklagere (@FynsAnklagere) 13. juni 2018

Begge blev sigtet for vold, og det er de to personer, som nu har fået deres straf.

Den 32-årige, der nu skal sidde i fængsel i fem måneder, er tidligere dømt for vold, oplyser Ann-Sophie Serring, anklager ved Fyns Politi.

Voldelig juletradition

Gruppen af udklædte julemænd kommer fra forskellige byer på Fyn, og de holder hvert år julefrokost i Odense. Det er langt fra første gang gruppen er voldelige i det odenseanske natteliv.

I december 2016 blev ni mænd i julemandskostumer også tilbageholdt af politiet. Her havde de overfaldet to tilfældige personer, hvor den ene kortvarrigt mistede bevidstheden.

- Det er noget, som har stået på i hvert fald siden 2011. Og vi har før haft problemer med dem, fortalte vagtchefen dengang.

