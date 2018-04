Voldsom brand i det centrale Odense - beboer flygtede op på taget

En beboer måtte flygte fra flammerne og op på taget i en etageejendom på Vesterbro i Odense.

En voldsom brand opstod i den centrale Odense fredag eftermiddag klokken 13.38. Det oplyser vagtchef Lars Thede fra Fyns Politi.

Ilden opstod i en etageejendom på Vesterbro 44 i en trappeskakt. 12 personer bor i bygningen. Af dem var otte hjemme, og syv af dem blev hjulpet ud af brandvæsenet.

Den sidste beboer måtte flygte fra flammerne og op på taget, fortæller Lars Thede. Trappen var beboernes primære vej ind og ud af ejendommen, så branden forhindrede ham i at komme ud.

Manden blev hjulpet ned fra taget med en stige og er kommet i sikkerhed. Ingen personer var dog i akut livsfare.

Flere af beboerne skal genhuses. Foto: Lasse Bech Frost

Mistanke om røgforgiftning

To personer er sendt til Odense Universitetshospital. Der er mistanke om røgforgiftning.

Bygningen, der ligger skråt over for Føtex, har taget så meget skade af branden, at flere af beboerne skal genhuses.

Årsagen til branden, der opstod i en trappe lavet af træ, er endnu ukendt. Politiet har dog ingen mistanke om, at branden er påsat.

Bygningen ligger tæt på Føtex på Vesterbro i det centrale Odense. Foto: Lasse Bech Frost

