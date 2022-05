Efter brand med elbil: - Vi er ikke der, hvor vi bestiller en brandslukningscontainer

- Brandforløbet kan godt indikere, at der har været brand i battericellerne. Det er derfor, vi stadig har fokus på at observere og indsætte ved behov, fortæller indsatsleder Kenny Christensen fra Beredskab Fyn.



Enlig specialcontainer

Under brandslukningen allierede de fynske brandfolk sig med Beredskab Øst, som netop har en specialcontainer til håndtering af brande i elbiler stående klar i Gentofte.

Brandslukningscontaineren er den eneste af sin slags i Danmark. Og ifølge beredskabsdirektør Søren Ipsen er der altså ingen umiddelbare planer om en lignende brandslukningscontainer på Fyn.



- Vi er nået frem til, at der ikke skal anskaffes en container. Vi taler ikke bare om elbiler og hybridbiler, det kan også være busser - eller for den sags skyld en færge - som skal håndteres, siger Søren Ipsen og tilføjer, at man kommer til at se på det igen, og at der løbende foretages risikovurderinger.