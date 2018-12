Voldsom brand i stråtækt hus - børnefamilie slap ud i tide

Mandag aften opstod der brand i et stråtækt hus på Gammel Vindingevej i Nyborg. Huset er nedbrændt. Det oplyser Beredskab Fyn, der fik alarmen klokken 21.30.

- Da vi ankommer, er det overtændt. Der er ild i stueetagen og i taget, siger indsatsleder Stig Danielsen fra Beredskab Fyn til TV 2/Fyn.

Der er tale om en stråtækt bindingsværkshus, hvor der boede en børnefamilie. Alle personer kom ude i tide og søgte ly hos en nabo.

Frygtede ilden ville sprede sig

Branden var så voldsom, at den kunne ses flere kilometer væk, fortæller indsatslederen.

Derfor frygtede brandfolkene også, at ilden spredte sig til de omkringliggende huse.

- Vi skulle bare sørge for, at det ikke bredte sig. Der er bygget et nyt hus ved siden af, siger Stig Danielsen.

Det lykkedes, men der er ikke meget tilbage af familiens hus. Det er kun ydervæggene, der står tilbage.

- Huset stod ikke til at redde. Inventaret stod ikke til at redde, fortæller indsatslederen.

Stig Danielsen kan ikke sige noget om, hvorfor branden er opstået. Han har ikke talt med beboerne, der holdt til i sikkerhed hos naboen. Det har ikke været muligt at få en kommentar om branden fra Fyns Politi.

Opdatering Vagtchef Torben Jakobsen fra Fyns Politi oplyser, at der sandsynligvis er tale om en elbrand, og at den skyldes en kortslutning. Der er ikke mistanke om, at branden er påsat.

Brand i kolonihavehus

Branden i Nyborg er ikke den eneste, Beredskab Fyn har været rykket ud til i nattetimerne.

I det nordlige Odense gik der ild i et kolonihavehus. Heller ikke her kom nogen til skade.

Branden opstod mandag aften ved 23-tiden.