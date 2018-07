Voldsom gårdbrand: Brandvæsenet tilkaldte forstærkning

Voldsom brand i Ny Stenderup i nat. Beredskab Fyn tilkaldte forstærkning.

Klokken 3.38 søndag nat gik alarmen og Beredskab Fyn tog ti mand afsted imod en voldsom brand på Horseballevej, Stenderup.

Gårdejeren hører, at det buldrer og løber staks ud på gårdspladsen og ser flammerne i maskinhuset, der er tilsluttet den firelængede gård.

- Omfanget på branden var voldsom, da vi nåede frem. Flammerne var gået igennem taget. Ilden havde fat i spærret, og tagkonstruktionen brændte i maskinhuset, siger Kim Skovlund, indsatsleder hos Beredskab Fyn.

Gårdejeren havde selv fundet en vandslange og sprøjtede vand på flammerne, da beredskabet nåede frem, men det var langt fra nok.

- Vi var nervøse for brandens udvikling. Vi frygtede, at den ville sprede sig til hovedhuset. Derfor kaldte vi på ekstra bemanding fra Ringe og Glamsbjerg, siger Kim Skovlund.

Der var nemlig grund til eksta bekymring.

- Tæt på maskinrummet var et halmloft. Vi frygtede at flammerne ville sprede sig. Havde flammerne fået fat der, havde det udviklet sig.

Branden tog tre timer at slukke. Og der er en betydelig årsag til, at branden ikke udviklede sig, mener indsatslederen.

- Der var heldigvis ingen vind, og det har været en medvirkende faktor til, at branden ikke udviklede sig.Vi var nervøse for brandens udvikling, og derfor kaldte vi på ekstra bemanding, men det nåede vi at afmelde, da vi selv var i stand til at slukke branden, siger Kim Skovlund.

Årsagen til branden er endnu uklar. Og gårdejeren er stadigvæk påvirket af situationen.

- Gårdejeren er chokeret, men lettet over, det ikke gik værre, fortæller Kim Skovlund.

Opmærksomhed på gårdbrand

Heldigvis kom hverken dyr eller mennesker til skade under nattens gårdbrand, men derfor skal man være opmærksom, når der opstår brand på en gård, mener indsatsleder Kim Skovlund.

- Når vi får en melding om gårdbrand, tænker vi foruden meget på dyr, halm og kunstgødning. Her er der nemlig nogle alarmklokker, der ringer. Man skal være forberedt på hvad som helst. Gødning kan eksempelvis danne gasser, som kan være farlige at indånde, siger Kim Skovlund.