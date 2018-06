Voldsom gårdbrand ved Morud

Onsdag eftermiddag udbrød der en kraftig brand på en gård i Morud vest for Odense. Ingen dyr eller personer kom noget til ved branden.

Beredskab Fyn modtog en alarm klokken 15.13 onsdag om en brand på en gård med dyr. Det var en landejendom på Ruevej ved Morud, der brændte.

- En stor lade var overtændt, da beredskabet og politiet ankom, fortæller vagtchef Lars Fredensborg fra Fyns Politi.

Folk fra gården var i fuld gang med at redde maskiner ud fra den brændende lade, da brandfolkene ankom og begyndte at slukke ilden. Derfor var en ambulance tilkaldt til at være i beredskab, men den kom ikke i brug.

Store dele af laden udbrænde, men ingen dyr og personer kom noget til ved branden.

- Der var en staldbygning ved siden af den lade, hvor ilden var begynde, og her var ti grise. Men det lykkedes at begrænse ilden til laden, fortæller Lars Fredensborg.

Trods indsatsen fra brandfolkene udbrændte laden helt.

- Vi har en formodning om, at det kan være en defekt el-installation, der har antændt branden, fortæller Lars Fredensborg.

