Voldsom regn og blæst: Trafikanter frarådes at krydse Storebæltsbroen

På Storebæltsbroen frarådes kørsel med vindfølsomme køretøjer. Kraftig vind og regn holder broen lukket for disse trafikanter frem til klokken 12.

Fynboerne vågner onsdag morgen op til en aldeles våd og blæsende dag. Et lavtryk med regn, slud og blæst skyller nemlig ind over Danmark.

På Fyn forventer metoerologerne fra TV 2 Vejret, at der vil falde mellem 10 og 20 millimeter regn. Samtidig vil det blæse op fra sydøst, hvor man især over den østlige del af landet kan opleve hård kuling. Ved kysterne blæser det med vindstød nær stormstyrke.

Uvejret betyder, at Storebæltsbroen fraråder kørsel med vindfølsomme køretøjer. Vagtchefen forventer, at broen genåbnes for alle trafikanter omkring klokken 12 - muligvis allerede fra klokken 9.30. Skal du over broen, kan du orientere dig om forholdene på Storebæltsbroens hjemmeside.

Vinden vender tilbage

I løbet af dagen aftager vinden for en stund til svag til jævn skiftende eller sydvestlig vind.

Der er også chance for, at du hen af dagen når tørskoet hjem fra arbejde. DMI forventer, at regnen sidst på eftermiddagen blot falder få steder. Temperaturene når op mellem fire og seks grader.

Fra sidst på eftermiddagen og først på aftenen blæser det igen op over den sydlige del af Vadehavet og senere over det sydfynske øhav og omkring Lolland-Falster, hvor middelvinden igen kan nå hård kuling - måske endda med vindstød af stormstyrke.

Blæsevejret fortsætter onsdag nat med temperaturer omkring to til fire grader.