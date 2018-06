Voldsom stigning: Mange dødsboer giver overarbejde

118 flere dødsboer i de første fire måneder af 2018. Skifteretten i Svendborg må arbejde over.

Usædvanligt mange dødsboer belaster i øjeblikket skifteretten i Svendborg. De første fire måneder af 2018 har skifteretten i Svendborg oplevet en stigning i antallet af dødsboer på 19 procent i forhold til sidste år.

Det svarer i absolutte tal til 752 dødsboer - 118 flere end i 2017 og 83 flere end i 2016.

Det har fået ventetiden på skifteretsattester til at stige markant.

Normalt er vintermånederne den del af året, hvor der er flest, der dør, men 2018 har været helt anderledes.

Det høje niveau fortsætter

Allerede efter de første fire måneder rundede skifteretten 40 procent af sidste års antal dødsboer, og tallet har de seneste måneder været på et fortsat højt niveau, oplyser administrationschef Lars Iversen ved retten i Svendborg.

- Normalt tilstræber vi en sagsbehandlingstid på to-tre uger, men vi har været oppe på seks uger. Ved hjælp hårdt arbejde og ved at tage ekstra timer i brug, er det lykkedes at barbere en uge af ventetiden, siger Lars Iversen.

- Vi ved, hvor meget det betyder, at pårørende kan få en skifteretsattest, så de kan handle i forhold til blandt andet banken og andre myndigheder. Heldigvis kan vi registrere, at puklen ikke bliver større nu, siger Lars Iversen.

Specialiseret arbejde

Ifølge Lars Iversen er behandlingen af dødsboer specialiseret arbejde. Derfor har det ikke været muligt at flytte kvalificeret arbejdskraft fra andre sagsområder til behandlng af dødsboerne.

- Ud over at medarbejderne allerede har indhentet en uge, er vi nu ved at lave en overarbejdsplan for nedbringelse af resten af puklen, siger Lars Iversen.

Han har ikke indsigt i eller nogen medicinsk forklaring på, hvorfor dødeligheden har været ekstraordinær stor i årets første måneder.

Læs også Fandt håndgranat i dødsbo