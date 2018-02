Voldsom vandskade efter brand: - Vi åbner igen lørdag

En voldsom brand i en cafe på første sal i Skibhuskvarteret i Odense har medført store vandskader i en butik nedenunder.

Branden i ejendommen på Skibhusvej i Odense blev opdaget klokken 1.22 natten til fredag, og på det tidspunkt var bygningen omspændt af flammer.

Branden brød ud på første sal i Four Seasons Café - tidligere Pool Caféen - der ligger i bygningen på hjørnet af Skibhusvej og Sophie Breumsvej.

I stueetagen ligger der en Rema 1000.

- De ringede og vækkede mig lidt over klokken to i nat og fortalte, at det var helt overtændt. Jeg var bange for, at det var det hele, der var brændt ned, men vi har være lidt heldige, fortæller købmand Ole Ringbo fra Rema 1000.

Omfattende vandskader

Læs også Voldsom brand hærgede butiksejendom i Odense

Det lykkedes brandfolkene at begrænse ilden i Four Seasons Café på første sal, så den ikke bredte sig til butikken i stueetagen. Men vandskaderne er omfattende.

- Med alt det vand, som de har pøset på, så siver det ned til os. Men det har ikke ødelagt så meget, som vi havde frygtet, fortæller Ole Ringbo.

Skadeservice-folk har knoklet siden klokken fire i nat i Rema 1000. Vand fra brandslukningen siver ned mange steder i butikken, og skadeservicefolkene havde fredag formiddag travlt med at overdække varer i butikken.

- Nu skal vi bare have gjort rent, og have smidt de varer ud, som har taget skade eller kan have taget skade. Det tager vi en snak med levnedsmiddelkontrollen om, fortæller Ole Ringbo.

Nye varer skal på plads

Butikkens medarbejdere havde travlt, Alle de nye varer, der var ankommet i nattes løb, skulle sættes på plads i køle- og frysedeske.

- Det er lidt uvirkeligt lige nu, men jeg har en række gode kolleger, som bliver ved med at ringe og tilbyde hjælp, så det er dejligt opbakning, siger Ole Ringbo.

Og købmanden er optimist på trods af skaderne.

- Vi håber på at kunne åbne igen lørdag morgen, siger Ole Ringbo.