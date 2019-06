Himlen åbner sig: Voldsomt skybrud kan ramme Fyn

Er du også én af dem, der havde planlagt, at din lørdag skulle tilbringes blandt de mange køer, madboder og traktorer til Det Fynske Dyrskue i Odense, så skal du i hvert fald lige genoverveje din påklædning en ekstra gang.

Lørdag byder nemlig ikke på meget andet end en masse vand fra himlen og torden i det fynske.

Sådan lyder prognoserne både fra Danmarks Metrologiske Institut, DMI og TV 2 Vejret.

Det voldsomme tordenvejr kommer buldrende og bragende op i gennem Nordtyskland med direkte kurs mod Danmark og Fyn. Med tordenvejret kommer også lyn og vindstød af stormstyrke og de meget store mængder regn, der kan udvikle sig til voldsomme skybrud i det fynske.

Ifølge DMI er risikoen for skybrud størst mellem klokken 10 og 23 - det vil altså sige stort set hele dagen.

Skybrud er defineret som, at der kommer mere end 15 milimeter nedbør på 30 minutter.

KRAFTIG REGN OG SKYBRUD Kraftig regn er når der falder mere end 24 mm regn over en periode på maksimalt seks timer

Skybrud er når der falder mere end 15 mm regn over en periode på maksimalt 30 minutter

Kraftig regn og i særdeleshed skybrud kan give anledning til oversvømmede kældre, viadukter og andre lavtliggende områder samt risiko for akvaplaning. Kraftig regn og især skybrud er ofte forårsaget af tordenbyger. Ved at tælle antallet af sekunder imellem lynet og tordenbraget kan du regne dig frem til, hvor langt væk fra dig lynet slog ned.



Kilde: TV 2 Vejret

Vindstød i det fynske

Ikke nok med, at der lørdag bliver varslet om voldsomme skybrud, så er der også risiko for at fynboerne får en del kraftige vindstød, og det kan skabe ødelæggelser.

Prognosen Harmonie fra DMI af vindstød klokken 17 Foto: Grafik / DMI

TV 2 Vejret skriver, at nogle af vindstødene kan være så kraftige, at de får stormstyrke, hvilket kan sende telte og pavilloner på afveje på de mange campingpladser rundt omkring. Men det kan også få stor betydning for Det Fynske Dyrskue, der lige nu er i fuld gang i Odense.

Så klarer det op

Allerede søndag ser det noget lysere ud, når det kommer til vejret på Fyn. Her vil temperaturerne i løbet af formiddag hurtigt komme op på omkring de 20 graders varme, og solen vil komme til at skinne en del.

Det gode solskinsvejr forsvinder ikke lige med det samme igen. Også mandag og tirsdag vil der være en del sol og mellem 21-24 grader i det fynske.