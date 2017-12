Voldsomt uheld spærrer Storebæltsbroen juledag

Storebæltsbroen var juledag spærret i mere end en time efter et uheld i østgående retning.

Et større uheld på Storebæltsbroen klokken 22.25 juledag betød, at trafikken mod Sjælland gik i stå. I mere end en time var broen helt lukket i østgående retning.

Uheldet skete, da en 50-årig bilist med 125 kilometer i timen overhalede en 58-årig mand i en Smart Car, der kørte 80 kilometer i timen. Under overhalingen stødte bilerne sammen, og forhjulet blokerede på den 50-åriges bil, inden det faldt af. Også Smart Car'en mistede et hjul under uheldet. Begge biler fortsatte cirka 100 meter uden hjul.

Der er derfor sket omfattende skade på bilerne, oplyser vagtchef Ehm Christensen fra Sydsjællands og Lolland Falsters Politi. Ingen af bilisterne kom til skade.

Uheldet skete på højbroen, hvor blæsten juledag havde godt fat i bilisterne. Om uheldet skete på grund af voldsomme vindstød, ved vagtchefen ikke.

Vejdirektoratet advarede dog mandag om, at juletrafikken kunne påvirkes af kraftig blæst.

- Vi har en melding ud på nogle broer om, at man skal være opmærksom på, at det blæser derude, fordi det vil ryste lidt i bilen, så snart man kommer ud i åbne strækninger, fortalte vagthavende ved Vejdirektoratet Brit Osted Nielsen.

Klokken 23.59 blev der igen åbnet for trafik.

