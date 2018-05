Voldsomt vejr i vente: Her kan det måske ramme

Der risiko for voldsomt vejr på størstedelen af Fyn fredag aften frem til klokken 21. Sådan lyder meldingen fra DMI, der advarer mod mulige oversvømmelser, lynnedslag og nedsat sigtbarhed i pinsetrafikken.

Selv om vejret ellers har vist sig fra sin gode side de seneste dage, så er der nu risiko for, at det vender.

Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) har nemlig fredag morgen udsendt et varsel om risiko for skybrud og torden i stor dele af landet.

I det fynske drejer det sig om Middelfart, Nordfyn, Assens, Odense, Kerteminde, Nyborg og Faaborg-Midtfyn Kommune.

- De meteorologiske betingelser er til stede for, at der er risiko for at Fyn bliver ramt af et skybrud og torden, fortæller Jesper Eriksen, der er vagthavende meteorolog ved DMI og fortsætter:

- Der er nogle af prognoserne, der viser skybrud, mens andre ikke gør. Derfor er vi ikke helt sikre på, at det vil ramme Fyn. Men for at være på den sikre side udsender vi en melding om risiko.

Der er risiko for, at der kan falde mellem 15 og 25 mm regn på 30 minutter. Men ikke nok med det, så er der også varslet risiko for kraftig torden.

- Hvis skybruddet kommer, vil det blive ultra lokalt, fordi der ikke er så meget vind fredag, og den vil komme fra skiftende retninger.

Der er varslet risiko for skybrud og kraftig torden på Fyn. Foto: DMI

Ikke vejr til pinsetrafik

Risikoen for voldsomt vejr i form af skybrud og torden gælder fra klokken 15 fredag eftermiddag til klokken 21 fredag aften. Altså lige i det tidsrum hvor Vejdirektoratet forventer, at der kan være meget trafik på vejene på grund af pinsen.

Skybrud er noget af det sværeste at forudse for en meteorolog. Jesper Eriksen, vagthavende meteorolog ved DMI

- Der er en del, der bruger pinsen til at køre i sommerhus og til områder med mere luft, grønt og vand. Så der er meget trafik fra Sjælland mod Jylland og i sommerhusområderne, fortæller vagthavende ved Vejdirektoratet Grith Schmidt.

- Vi forventer, at der vil være mest trafik fredag i tidsrummet mellem klokken 14 og 19, hvor der er risiko for kødannelse og forlænget rejsetid. Det skyldes, at ferietrafikken blandes med eftermiddagsmyldretiden.

Pinsens start og slut kan byde på tæt trafik og lange køer. Foto: Vejdirektoratet

Skybrud kan ifølge DMI både medfører fare for oversvømmelser af lavtliggende områder, oversvømmelser af kældre, men også vand på kørebanerne og i viadukter. Sigtbarheden på vejene vil også blive nedsat, hvis skybruddet kommer til Fyn.

Vagtchefen ved Fyns Politi fortæller, at han holder nøje øje med, om DMI laver om i meldingerne, så det senere i dag ikke "kun" er en risikomelding om skybrud og kraftig torden.

- Man skal kører endnu mere forsigtigt, end man i forvejen gør, hvis der kommer skybrud. OG så skal man være opmærksom på, at det primært kan blive et problem på motorvejene og de store indfaldsveje, hvis der kommer meget regn, fortæller vagchefen til TV 2/Fyn.

Men det kan også gå den anden vej

Jesper Eriksen fra DMI fortæller fredag morgen, at når der er udsendt en risikomelding, så kan det ligeså godt gå den anden vej med vejret.

- Skybrud er noget af det sværeste at forudse for en meteorolog. Og når vinden kommer fra forskellige retninger, så kan det være meget svært at forudse, om det kommer til at regne meget, eller om det faktisk bliver knastørt på Fyn, fortæller han til TV 2/Fyn.

- Der er stor chance for, at det (skybruddet, red.) ikke kommer til Fyn. Men der er også risiko for, at det kunne komme.

I Sydvestjylland, Haderslev, Tønder, Aabenraa og Kolding er DMI lidt mere sikre på, at skybruddet og tordenvejret kommer forbi. Der lyder varslet nemlig ikke "kun" på risiko.

Temperaturerne i det fynske vil ligge mellem 15 og 20 graders varme i løbet af fredag.