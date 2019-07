Voldsomt vejr rammer Fyn tirsdag

I løbet af tirsdag kan det lune sommervejr på Fyn blive ramt af en ordenlig omgang regn og torden. DMI forventer, at der på seks timer vil falde mellem 25 og 35 mm regn.

Tirsdag starter ud med lidt eller nogen sol og lokale byger.

Temperaturen vil hurtigt stige til omkring 25 grader, og derfor vil der i løbet af formiddagen opstå kraftige byger og torden i den sydvestlige del af Danmark.

DMI risiko for kraftig regn og lokale skybrud : https://t.co/7kpLEKVvuL pic.twitter.com/kkndrshbwM — DMI (@dmidk) July 29, 2019

Der vil til gengæld ikke være ret megen vind nær jorden eller i højere oppe i luften. Da luften over Danmark ligger næsten stille, vil bygerne nogle steder heller ikke bevæge sig. Der er derfor risiko for, at der lokalt kan falde meget regn, mens nogle områder ikke får så meget som en dråbe.

Vand kan samles i områder, der ligger lavt, som kældre, vejbaner og viadukter. DMI opfordrer til at lukke vinduer og døre og køre med den hastighed, som sigtbarhedsforholdene tillader.

Også i dag er der risiko for skybrud og kraftigt regn, men det er næsten umuligt at se, hvor bygerne dannes. DMI regner med, at bygerne dannes over den sydvestlige del af Danmark.