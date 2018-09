Vollsmose-beboer til politikerne: - Hav fokus på de kriminelle

Odenses politikere bør fokusere på de kriminelle fremfor bygninger i Vollsmose. Det mener en beboer i Vollsmose.

Det løser ikke nogle problemer blot at rive bygninger i Vollsmose ned. Sådan lyder dommen fra Yasin Taskin, der selv bor i den uroplagede bydel.

- Politikerne skal have fokus på de kriminelle i området, lyder det fra Yasin Taskin, der er bosat i Egeparken.

Yasin Taskin råder politikerne til ikke at generalisere hele Vollsmose og bydelens forskellige borgere.

- Jeg synes, at man skulle pille et stykke ud fra kagen i stedet for at tage det hele, siger Yasin Taskin.

Spild af ressourcer

Ifølge Yasin Taskin ville det være dumt at holde fokus på Vollsmoses boligblokke.

- Jeg synes ikke, man skal have fokus på at rive blokkene ned. Det ville være en fejl og spild af ressourcer, siger Vollsmose-borgeren.

Yasin Taskin er langt fra den eneste beboer i Vollsmose, der er skeptisk overfor den nye plan.

Formand for Samarbejdsrådet i Vollsmose, Bjarne Andersen, siger til Ritzau:

- Jeg kan ikke se fornuften i at rive nogle velfungerende lejligheder ned for at bygge noget andet, lyder det fra beboerformanden, der repræsenterer ni beboerforeninger i Vollsmose.

