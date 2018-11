Vollsmose deles op i to: - Det forandrer ingenting

Odense har fået lov til at dele bydelen Vollsmose op i to, så det kun er seks af boligområdets ni afdelinger, der herefterdags bærer prædikatet ghetto.

Det forandrer dog ikke noget, mener Bjarne Andersen, som er formand for Samarbejdsrådet, der samler de ni beboerforeninger i Vollsmose.

- Det er kosmetik, og det forandrer ingenting. Vi har stadigvæk nogle beboere, der risikerer at blive smidt ud på den ene eller anden måde i de seks andre afdelinger, minus Fyrreparken, siger Bjarne Andersen til TV 2/Fyn.

Sådan deles Vollsmose op

Regeringen præsenterer lørdag den nye ghettoliste, hvor Vollsmose vil fremstå som to boligområder efter ønske fra Odense Kommune.

Det ene område vil fremover bestå af de seks mest belastede boligafdelinger og det andet område af tre mindre belastede afdelinger, som i daglig tale kaldes Parkerne og Haverne.

Det første område vil være på listen over ghettoer, mens det andet, som består af Hybenhaven, Tjørnehaven og Slåenhaven, ventes at kategoriseres som et udsat boligområde.

Her er problemet

I Vollsmose skal op mod 1.000 boliger rives ned i håb om at gøre bydelen mere velfungerende. Ifølge Bjarne Andersen er genhusning dog det væsentligste problem i Vollsmose.

Er det ikke fornuft at koncentrere indsatsen mod ghettoproblematikken, der hvor ghettoproblematikken reelt er størst?

- Selvfølgelig. Der er fornuft i det, men man har ikke på nuværende tidspunkt nogen som helst idé om, hvor pokker man skal flytte de mennesker hen. Jeg er bange for, at på et eller andet tidspunkt får vi nye, små enklaver af ghettoer, når man begynder at flytte folk rundt, siger Bjarne Andersen.

Kortet viser den nye opdeling af Vollsmose. Foto: Odense Kommune

Nedrivning af boliger

Et enigt byråd indgik i september en aftale om en gennemgribende forandring af Vollsmose.

I den indgår planer om nedrivning og ommærkning af op mod 1.000 boliger, flere kommunale arbejdspladser i bydelen, og at der opføres cirka 1.600 nye private boliger i området.

Politikerne burde dog fokusere mere på menneskerne end på bygningerne, mener beboerformanden.

- Man skulle tage endnu mere hånd om beboerne herude og gå endnu mere til værks over for dem, der virkelig er problemstillingen herude. Det er fåtallet, det drejer sig om. Det er mennesker, vi har med at gøre for pokker. Vær dog ordentlig over for dem, og giv dem en håndsrækning, siger Bjarne Andersen.

Borgmester: Mere end bare kosmetik

Den nye opdeling betyder, at den mest belastede del af Vollsmose, som består af Birkeparken, Bøgeparken, Egeparken, Fyrreparken, Granparken og Lærkeparken, går fra 3.548 til 2.815 boliger - med et indbyggertal, der går fra 9.179 til 7.787 personer.

Det betyder også, at planerne om at rive boliger ned ikke rammer Haverne.

Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S), glæder sig over, at byen har fået lov til at dele Vollsmose i to, når det gælder ghettoproblematikken.

- For det første er det mere end bare kosmetik. Ser man ind på, hvordan lovforslaget, der oprindeligt kom, så ud, kunne de i yderste konsekvens tvinge os til at rive op mod 40 procent af boligerne ned i Tjørnehaven for eksempel. Det ville være spild af kræfter, fordi der ikke er ghettoproblemer i Tjørnehaven, siger Peter Rahbæk Juel.

- Det er dumt at bruge ressourcer og kræfter på at løse problemer, der ikke er der, fastslår borgmesteren.

Han giver dog beboerformanden ret i, at det er essentielt, at der bliver taget hånd om de mennesker, der skal flytte til andre dele af Odense eller Fyn, når deres boliger i Vollsmose rives ned.

- Vi skal være rigtig gode til at hjælpe folk - både dem, der skal blive i Vollsmose, og dem, der skal bo andre steder, siger Peter Rahbæk Juel.