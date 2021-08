Odinskolen var forberedt på nedlukning: - Vi skulle være mere end almindeligt heldige for ikke at lukke

Børn- og ungerådkvinde Susanne Crawley (R) er ked af, at situationen er kommet til nedlukning, selvom også kommunen var forberedt på netop det.

- Det er ingen hemmelighed, at de børn, der går på Odinskolen, har min opmærksomhed og har haft det meget lang tid. Det berør mig rigtig meget, at vi er nødt til at sende dem hjem. Vi har lige åbnet en helt ny skole, siger hun.



Mulighed for udendørs undervisning

Dog er der flere muligheder under denne nedlukning end de tidligere.

- Der er ingen tvivl om, at de børn, der bor i Vollsmose også er de børn i vores by, som har allermest brug for at gå i skole.



- I modsætning til de tidligere nedlukninger, har vi lidt flere muligheder for at give børnene en form for skoletilbud. Vi må for eksempel gerne undervise udenfor, vi må også lave trivselsgrupper, som kan tage sig af de børn, som har brug for at møde nogle voksne, fortæller Susanne Crawley.



Vollsmose Sogn åbner først igen, når sognet i syv dage i træk er under niveau på et af de tre parametre.