Gymnasie lukker ned i Vollsmose: - Det er fucking nederen

- Jamen altså, nu prøvede vi det jo i mange måneder sidste år, og det var ikke den rareste oplevelse. Det var mest nederen at sidde og have undervisning med ens klassekammerater over skærmen. Det var jo vores første år på gymnasiet, og så blev det spildt bag en skærm. Og nu bliver vi mindet om den tid igen, det er ikke så rart, siger Ahmad Khorani.



Det sociale mangler

Det er ikke kun undervisningen, eleverne er kede af at skulle opleve hjemmefra, det er også manglen på socialt samvær med klassekammeraterne.



- Lige nu tænker jeg meget på, at vi 2.g ikke har haft vores første årsfest endnu. Nu går man og tænker, at den nok igen forsvinder. Vores første fredagscafé skulle også have været her på fredag, den er nok også væk nu, siger Lukas Kronborg.

Først når sognet i syv dage i træk er under niveauet på et af de tre parametre, kan gymnasiet genåbne.