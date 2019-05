Vollsmose og Nyborg får millioner til læge- og sundhedshuse

Nyborg og Odense får begge del i de i alt 209 millioner kroner, som regeringen og Dansk Folkeparti som en del af sundhedsreformen deler ud til en række sundhedsprojekter landet over.

Nyborg Kommune havde søgt 56 millioner kroner i puljen, men får 16,7 millioner.

Pengene søgte Nyborg Kommune i en ny pulje, som Sundheds- og Ældreministeriet har stillet til rådighed. Fredag har regeringen og Dansk Folkeparti offentliggjort, hvilke af de i alt 70 projekter, som har søgt puljen, der får del i de i alt 209 millioner.

- Sundhedshuset i Nyborg får penge til det nye sundhedshus, fordi planerne for sundhedshuset stemmer godt overens med, hvad regeringen ønsker for danskerne. Der skal være kortere vej til behandlingen, og flere behandlinger skal kunne klares samme sted. Måske skal man både til læge, fysioterapeut og noget helt tredje – det bliver nu nemmere, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

Uden læge i 15 år

Odense-bydelen Vollsmose har været uden egen læge i 15 år. Det fik i starten af april Odense Kommune og Region Syddanmark til at gå sammen om at søge 3,6 millioner kroner til en lægeklinik.

De penge har de fået fredag.

I alt 38 projekter får penge fra puljen. Blandt andet får Odense Kommune alle de ansøgte 3,6 millioner kroner til en lægeklinik i Vollsmose. Det vækker glæder i Odense.

- Det er lækkert. Det er et stort ønske for os at få bedre lægedækning i Vollsmose. Det er så godt for dem, som er dårligt stillet, og det kan hjælpe med at få gjort op med den ulighed på sundhedsområdet, der er i Vollsmose, siger beskæftigelses- og socialrådmand Brian Dybro (SF).

Han fortsætter:

- Nu kan vi få det gjort til virkelighed med flere læger placeret i Vollsmose. Det ved vi er rigtig svært, men nu kommer vi et skridt nærmere vores ambition om at forbedre sundheden i Vollsmose, siger rådmanden.

Pengene skal netop være med til at fastholde flere læger i yderområderne og andre steder i lander, der har problemer med lægedækningen, blandt andet Vollsmose.

- Vollsmose har slet ikke et lægehus i dag – det kommer der nu. For i regeringen mener vi, at alle danskere fortjener en læge tættere på, hvor de bor. Derfor har vi valgt at støtte op om to gode projekter på Fyn og generelt valgt at prioritere flere læge- og sundhedshuse i hele landet, så vi for alvor kan få løst lægedækningsproblemerne, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

Flere fynboer fik afslag

Udover Vollsmose og Nyborg søgte Faaborg Kommune om at få 50 millioner kroner til et nyt sundhedshus, ligesom Middelfart Kommune søgte om 38,7 millioner kroner til et nyt sundheds- og frivillighedshus.

Begge de to var dog blandt de 32 ansøgninger, der fik afslag, mens 38 altså har fået penge. 23 af dem får penge til at renovere, og 15 er til etablering af nye læge- og/eller sundhedshuse.

Pengene til Nyborg og Odense glæder Venstres sundhedsordfører, den fynskvalgte Jane Heitmann.

- Vi har på Fyn store udfordringer med lægedækning og det ser kun ud til at blive værre hvis vi ikke handler. Jeg har kæmpet for, at også de fynske kommuner skulle prioriteres med nye sundhedshuse. Derfor er jeg utrolig glad for, at både Nyborg og Odense nu får nye lægehuse. Det har stor betydning for både ældre medicinske patienter og børnefamilier, at have en læge tæt på, siger Jane Heitmann til TV 2/Fyn.