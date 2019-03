Nyt forslag: Vollsmose skal gøres til Europas klimahovedstad

De Konservative i Odense har store planer for fremtidens Vollsmose.

I et nyt oplæg foreslår partiet, at Vollsmose skal være et eksperimentarium for klima- og energivirksomheder, og amibitionerne er så store, at partiet vil gøre bydelen til hele Europas Klimahovedstad.

Hvis ikke vi gør noget, og vi ikke prøver at gå forrest, så kommer der måske nogen og gør det for os. Så det er med at være med på banen, når man får muligheden Michael Sørensen, direktør, ARO

- Idéen er, at Vollsmose skal være Europas klimahovedstad. Der er masser af virksomheder, som arbejder med det her, for det er en af de største udfordringer og trusler mod planeten, hvordan vi bruger ressourcerne. Så der vil være rigtig mange virksomheder, der kunne komme herud, fortæller den konservative rådmand i Odense, Søren Windell.

Klimahus som udflugtsmål

Det konservative oplæg indeholder en række konkrete forslag. Blandt andet vil de konservative have ændret navnet på bydelen, så det signalerer klima, og så foreslår de også, at der bliver bygget et klimahus i bydelen, som samler klimaaktiviteterne, og som turister og skoleklasser kan besøge for at lære mere om klimaet.

- Klimahuset skal være omdrejningspunktet i de aktiviteter, der skal være i bydelen. Det skal være det sted, hvor virksomheder kan få et skrivebord. Men det er også der, hvor universitetet skal have lokalerne, og et hus som bliver et udflugtsmål, hvor folk kan komme og få gode klimaidéer til deres eget hjem, siger Søren Windell.

Og så drømmer den konservative rådmand om, at der bliver eksperimenteret med klimavenligt byggeri og klimavenlige renoveringer, når bygningsmassen i bydelen skal omdannes. På den måde kan man lave et fuld-skala eksperimentarium, hvor forskere og virksomheder kan afprøve ting i praksis.

- Vi skal først og fremmest have noget industri på banen. De skal også synes, at det her er en god idé. Så skal vi også have SDU og DTU og andre aktører med. De skal også synes, at det kunne være interessant at komme herud og have et laboratorium, hvor man kan afprøve de her ting, som de har forsket med og arbejdet med i mange år, siger Søren Windell.

Private virksomheder og SDU

Det er private virksomheder, der skal være en del af klimabyen, og hos den lokale energivirksomhed ARO, som siden 1946 har fremstillet fjernvarmebeholdere, bliver idéen fra den konservative rådmand taget godt imod.

- Der er mange andre brancher, der er blevet disruptet, så hvis ikke vi gør noget, og vi ikke prøver at gå forrest, så kommer der måske nogen og gør det for os. Så det er med at være med på banen, når man får muligheden, siger Michael Sørensen, direktør i ARO.

Tanken om at lave en klimaby, hvor flere virksomheder indenfor feltet arbejder sammen, flugter også med tanker, som Lars Christian Jensen fra den fynske konsulentvirksomhed Almax har gjort sig.

- Det her kan blive et nyt roboteventyr. I Danmark og på Fyn har vi en enorm erfaring med fjernvarme og med distribution af energi. Min vision er, at man får lavet et livelaboratorium indenfor feltet. Det kan have et globalt potentiale, forklarer Lars Christian Jensen, der har arbejdet med energi- og klimaløsninger flere steder i verden.

EU skal give penge

Søren Windell håber på, at en række private virksomheder vil gribe muligheden og gå med på idéen. Derudover mener den konservative rådmand, at der kan hentes finansiering til projektet hos nogle af EUs fonde.

- Der er mange virksomheder, som gerne vil ind og investere i fremtidens energi, men der ligger også enorme midler til det her hos EU, forklarer Søren Windell.