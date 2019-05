Fynsk måling: Voldsom tilbagegang til Dansk Folkeparti

Hvis fynboerne bestemte, så skulle Dansk Folkeparti have færre sæder i Folketinget.

Det viser en undersøgelsen udført af Megafon for TV 2/Fyn i perioden 8. til 16. maj, hvor 1.000 fynboer er blevet spurgt om, hvem de vil stemme på til folketingsvalget den 5. juni.

Om undersøgelsen Undersøgelsen er udført af Megafon for TV 2/Fyn i perioden 8. maj til 16. maj 2019.

Megafon har spurgt 1.000 fynboer, hvad de vil stemme ved valget.

Megafon har ikke oplyst, hvor stor usikkerheden er for de fynske tal.

Megafon oplyser ikke, hvor stor usikkerhed der er knyttet til analysen, men ifølge TV 2/Fyns politiske kommentator, Jesper Buch, peger meningsmålingen på, at Dansk Folkeparti står til at gå tilbage ved det kommende folketingsvalg.

- Jeg hæfter mig især ved tilbagegangen for Dansk Folkeparti. Der er tale om en halvering fra 21,8 procent sidste gang til 11,4 procent, siger Jesper Buch og fortsætter:

- Det er meget voldsomt og lægger sig tæt ved de mest pessimistiske landspolitiske målinger. Hvis det resultat holder på valgdagen vil DF på Fyn miste to af sine nuværende fire mandater.

Alex Ahrendtsen: Vores udlændingepolitik er blevet kopieret

Dansk Folkepartis Alex Ahrendtsen er ikke overrasket over meningsmålingen.

Der er fire partier, der har kopieret Dansk Folkepartis udlændingepolitik Alex Ahrendtsen, folketingskandidat, DF

- Vi (DF, red.) har gjort et godt stykke arbejde i Folketinget. Jeg tror ikke, vi har gjort noget forkert, men der er kommet nogle nye partier til og så er flere vælgere gået til Socialdemokratiet og Venstre, forklarer han.

Ifølge Alex Ahrendtsen har flere partier kopieret DF's politik.

- Der er fire partier, der har kopieret Dansk Folkepartis udlændingepolitik, fortæller han.

Ifølge DF'eren er det Stram Kurs, Nye Borgerlige, Venstre og Socialdemoraktiet.

Alex Ahrendtsen fortsætter:

- Tidligere havde vi hele fodboldbanen for os selv. Nu bevæger vælgerne sig, og det er måske meget naturligt, forklarer han.

Det er ikke kun Dansk Folkeparti, der skal være skuffede over meningsmålingen, vurderer TV 2/Fyns politiske kommentator.

- Venstre fik et rigtig dårligt valg på Fyn i 2015, så en lille fremgang på 0,4 procentpoint kan ikke være tilfredsstillende, og det må især være utilfredsstillende i lyset af, at DF står til en så markant tilbagegang. Det er i hvert fald ikke lykkedes at overbevise de frafalde fynske DF-vælgere om, at de skal stemme på Venstre, forklarer Jesper Buch.

Modsat DF og Venstre står Socialdemorkratiet på Fyn til en lille fremgang. Partiet går fra 28,9 procent på Fyn ved valget i 2015 til 30.3 procent af stemmerne i meningsmålingen. Dermed er Fyn den storkreds med størst opbakning til Socialdemokratiet.

NOTE: Megafons undersøgelse er udført inden lanceringen af bogen Befrielsens Øjeblik - samtaler med Lars Løkke Rasmussen, hvor Venstres formand ifølge TV 2 åbner op for en SV-regering.