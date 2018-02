Vraget byrådspolitiker vil i Folketinget

Fynboerne vil ved næste folketingsvalg få mulighed for at sætte kryds ved Bo Libergren, der har mere end 25 års erfaring som lokalpolitiker.

Bo Libergren har været folkevalgt siden 1993, hvor han blev valgt til Fyns Amtsråd. Ved regions- og kommunalvalget i november sidste år blev Bo Libergren valgt ind i Regionsrådet med 4.659 personlige stemmer. Men hans 392 persnelige stemmer var ikke nok til, at han opnåede genvalg til Odense Byråd.

Nu forsøger Bo Libergren at komme i Folketinget ved at stille op i Nyborgkredsen.

- Jeg er både glad for og stolt over at kunne præsentere Bo som vores kandidat, lyder det fra Jørgen Mortensen, der er formand for Venstres kredsbestyrelse.

Fokus på uddannelse og brotakster

I Regionsrådet er han gruppeformand for Venstre, medlem af forretningsudvalget samt formand for udvalget for det nære sundhedsvæsen i Region Syddanmark.

Men nu forsøger han også at komme i Folketinget, hvor han blandt andet vil kæmpe for at få fjernet afgifterne på Storebæltsbroen.

- Udover at fortsætte indflytningen af statens arbejdspladser skal Fyn have flere uddannelsespladser, ligesom Storebæltsafgiften bør nedsættes eller helt afskaffes. Som folketingskandidat kan jeg desuden fortsætte min kamp for at sikre et stærkt sundhedsvæsen med fokus på kvalitet og sammenhæng, siger Bo Libergren om sine mærkesager.

Bo Libergren er er historie- og samfundsfags-uddannet, far til to og bor i Kratholm syd for Odense. Han arbejder til daglig som økonomiansvarlig i familievirksomheden L-Brand & Teknik, der sælger, installerer og servicerer automatiske brandalarmeringssystemer.

- Bo Libergren har både livserfaring og stor faglig indsigt samt politisk rutine og tæft. Folkestyret har brug for kandidater med erhvervserfaring, og samtidig har vi med Bo en kandidat, som kender alle samfundets lag og indretning, siger kredsformanden.

I maj trak Peter Wagner Mollerup sig som folketingskandidat på grund af manglende tid. Der skal være valg til Folketinget senest i juni 2019.

