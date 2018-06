Vred borgmester ærgrer sig over videregivelse af fortrolige oplysninger

To chefer er blevet fyret i Nordfyns Kommune, og borgmesteren er vred over, at nogle medarbejdere ikke har kunnet holde sig inden for reglerne.

En centerleder i Børne- og Familiecentret i Nordfyns Kommune er blevet fyret og politianmeldt.

Centerlederen har videregivet stærkt fortrolige oplysninger om to børn til sin søster og har dermed brudt sin tavshedspligt. Hendes chef, børn- og familiechef Henrik Jacobsen, er også blevet afskediget. Sagerne ærgrer Nordfyns borgmester, Morten Andersen (V).

- Det, som gør mig vred, er, at noget, som egentlig for andre medarbejdere er grundlæggende ting - at man har styr på inhabilitetsforhold og den grundlæggende måde, man arbejder på - tilsyneladende er blevet tilsidesat, siger Morten Andersen.

Brød loven

Sagen begyndte at rulle, da TV 2/Fyn i april kunne afsløre, at en kvindelig centerleder i Nordfyns Kommune i årevis havde købt kurser hos sin søster, hvilket er i strid med forvaltningslovens habilitetsregler.

Siden kom det frem, at centerlederen havde forsøgt at tilbageholde mails over for TV 2/Fyn.

Afsløringerne fik Nordfyns Kommune til at sætte en undersøgelse i gang, og den viser, at centerlederen tilbage i juni 2017 sender to e-mails til sin søster. De to e-mails med handleplaner om børnene er sendt til centerlederens søster, der hverken har noget med eleverne eller Nordfyns Kommune at gøre.

S: Det er grelle sager

Kim Johansen (S), der er gruppeformand på Nordfyn, mener også, det er helt fair, at centerlederen er blevet fyret.

- Det er grelle sager, der er blevet rullet ud over de seneste to måneder. Det har også rystet os i det politiske, at det er kommet frem og er foregået på den måde, siger Kim Johansen.

TV 2/Fyn har forsøgt at komme i kontakt med den nu politianmeldte centerleder på både telefon og sms, men det er ikke lykkedes.