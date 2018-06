Vrede over vindmøller: - De tror, de kan holde os for nar

En fremtidig sønderjysk vindmøllepark i vandet ud for Helnæs giver vrede fynboer. Tirsdag holdt Sønderborg Forsyning borgermøde, men de fremmødte var fortsat ikke imponeret efter mødet.

Sønderborg Forsyning vil etablere en vindmøllepark i farvandet mellem Helnæs og Als. Som planen er nu skal der enten sættes 20 møller op på hver 200 meter eller 40 møller på 150 meter.

Men selvom de største møller er blevet afkortet med 50 meter siden det oprindelige forslag, frygter naboerne fortsat for udsigten og generne fra vindmøllerne.

- De tror, at de kan holde os for nar. Vi ved jo allesammen, hvilken udsigt der bliver taget fra os, siger pensionerede Kamma Hansen.

Læs også Anders får udkig til 250 meter høje møller: Kæmpe havmøller på vej ind i Lillebælt

Om natten vil udsigten med 40 vindmøller på 150 meter se således ud. Foto: Sønderborg Forsyning

Hun var sammen med en tredjedel af borgerne i Helnæs mødt op til informationsmøde med Sønderborg Forsyning tirsdag aften.

Udstyret med visualiseringer besøgte det sønderjyske energiselskab både Helnæs og Thurøhuse, der bliver berørt, hvis kæmpevindmøllerne sættes op.

- Jeg er dybt rystet over den elendige fremstilling af tingene. Jeg håber ikke, at det bliver til noget. Jeg er i aften blevet bestyrket i, at de ikke har gjort deres arbejde ordentligt, mener Kamma Hansen.

Læs også Vindmøller på Tåsinge: Lokalt elselskab overtrådte loven

01:00 Arbejdsgruppen Red Lillebælt har lavet denne geometrisk korrekte visualisering af, hvordan 250 meter høje møller kommer til at se ud, hvis man står 250 meter fra kysten og ser ud på møllerne. Luk video

Michael Grønlykke er efter aftenens borgermøde enig.

- Der var helt fundamentale ting, der manglede på visualiseringerne. Der manglede bevægelse i møllevingerne, der manglede lys. Der manglede en masse ting. På trods af det, synes jeg, at visualiseringerne viser, at det er det helt forkerte sted at placere så store vindmøller i så skrøbelig en natur, siger han.

- Vi har hyret de bedste

Det er altså skarp kritik, direktør i Sønderborg Forsyning, Lars B. Riemann, slås med i Helnæs og Thurøhuse.

Han mener dog i modsætning til Kamma Hansen og Michael Grønlykke, at visualiseringerne giver et retvisende billede af projektet.

00:44 Direktør for Sønderborg Forsyning, Lars B. Riemann, forstår folks bekymring. Han mener dog, at energiselskabets præsentationer er retvisende. Video: Anders Høgh Luk video

- Vi har hyret de bedste, vi kan finde til at lave vores visualiseringer, og de har øvet sig i rigtig mange år. Jeg tror på, at vi viser de bedste billeder, vi kan, siger han.

- Vi gør, hvad vi kan. Det er også derfor, vi står her i dag. Jeg kan sagtens sætte mig ind i og forstå folks holdninger og bekymringer for projektet, men det er derfor, vi gør, hvad vi kan for at fortælle om det og vise de ting frem, som vi har udarbejdet, fortæller Lars B. Riemann.

Godkendes projektet får Kamma Hansen og Michael Grønlykke udsigt til en 33 kvadratmeter stor havmøllepark. Assens Kommune har dog lovet at gøre alle indsigelser, der er muligt.

Læs også Pusten taget ud af ulovligt vindmølle-eventyr: Ejere mister tilskud