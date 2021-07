Færre vil være sygeplejerske: Men uddannelsen er fortsat populær

Ifølge Bjørn Brandenborg har regeringen netop valgt at flytte flere af de populære uddannelser uden for storbyerne for at tiltrække flere studerende i provinsen.

- Sideløbende forsøger vi at få flere af de unge til at tage en uddannelse, og opfordrer kommuner og arbejdsgivere til at oprette flere praktikpladser, siger Bjørn Brandenborg.

- Tilsvarende har vi indgået en teknologipagt for at styrke indsatsen inden for de naturvidenskabelige og tekniske sag, siger den socialdemokratiske ordfører.