SDU oplever cybertrusler fra udenlandske hackere

Universitetet anbefaler derfor i mailen medarbejdere og studerende til selv at tage kampen op og øge sin egen informationssikkerhed på nettet.

TV 2 Fyn har forsøgt at få en kommentar fra Syddansk Universitet, men man har ikke ønsket at stille op.

Danmark i sigtekornet

Danmarks cybertrussel er på nuværende tidspunkt fortsat lav, men det kan godt ændres med kort varsel, lyder seneste risikovurdering.

Ifølge Center for Cybersikkerhed er det dog ikke forventningen, at den nuværende situation i Ukraine vil medføre cyberangreb direkte rettet mod Danmark.

Men tidligere erfaringer tyder alligevel på, at Danmark godt kan blive ramt af konflikten i det østeuropæiske naboland på digital vis.

Her vil et cyberangreb rettet mod Danmark altså kunne medføre "omfattende skadevirkninger på danske it-systemer", der i sidste ende give store driftsmæssige og økonomiske tab, oplyser Center for Cybersikkerhed på sin hjemmeside.

Firma ramt af russiske hackere

Ligesom Syddansk Universitet har også landinspektørfirmaet Lifa i Odense mærket til aktivitet fra udenlandske hackere.



For en uges tid siden blev store dele af firmaet lagt ned efter et hackerangreb. Til TV 2 fortæller direktøren, at der er tale om de russiske hackere Conti, som har afkrævet Lifa penge.

- Det er supertræls for os og vores kunder. Vi arbejder hele tiden på at komme på fode igen, men vi ved ikke, hvornår vi er 100 procent oppe at køre igen, siger direktør Thomas Boding til TV 2.