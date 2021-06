Nyborg Slot: Ombudsmand afviser klage

- På baggrund af min gennemgang af sagen, herunder den undtagne voteringsprotokol, har jeg besluttet ikke at foretage mig mere. Jeg mener således ikke, at jeg ved at indlede en egentlig undersøgelse af sagen vil kunne hjælpe Østfyns Museer med at få aktindsigt i det pågældende dokument. Uanset om voteringen dannede grundlag for den endelige afgørelse eller ej, har dokumentet efter min opfattelse karakter af en voteringsprotokol, som ikke er omfattet af retten til aktindsigt efter paragraf 8, nr. 1, i 1985-offentlighedsloven, hedder det i svaret fra Ombudsmanden.

Nyborg kæmper videre

Kampen om at få lov til at gennemføre slotsprojektet er dog ikke afsluttet.

Torsdag i næste uge tager Nyborgs borgmester Kenneth Muhs (V), Langelands borgmester Tonni Hansen (SF) og Kertemindes borgmester Kasper Ejsing (S) på besøg i Folketingets kulturudvalg.

Det sker for at få genstartet slotsprojektet.

I april skrev samtlige fynske borgmestre til kulturminister Joy Mogensen for at få gennemført en anlægslov eller ændret museumsloven, så projektet kan komme tilbage på sporet.

Henvendelsen kom efter, at Slots- og Kulturstyrelsen havde udarbejdet en række alternative projekter, der i værste fald vil forsinke projektet til 2028 eller 2030.