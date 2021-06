Politiaktion ved Nyt OUH: Medarbejdere er før blevet bortvist for alkoholforseelser

Fyns Politi er ligesom OUH selv opmærksomme på overtrædelser på byggepladsen, og resultatet af dagens kontrol er derfor heller ikke overraskende for politiet.

- Det er i hvert fald bekræftende i forhold til, at vi ved, at der er et billede derude, som tyder på, at der er en del overtrædelser, og det er vi nødt til at sætte ind over for, siger Anders Brahe.

Narkotilfælde er nyt

Hvilke konsekvenser det får for de personer, der nu er sigtet for henholdsvis spirituskørsel og narkokørsel ønsker Torben Hedegaard Jensen ikke at kommentere på nuværende tidspunkt.

- De konkrete sager må vurderes nærmere. Nu er de foreløbig sigtet. Men som jeg nævner, så har vi en nultolerancepolitik, og der er en del eksempler på medarbejdere, der er blevet bortvist fra pladsen, siger han.