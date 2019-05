Nattestøj og vejlukning: Omfattende letbanearbejde i weekenden

Både trafikanter og beboere omkring Nørregade i det centrale Odense må tage en ekstra dyb indånding forud for weekenden.

Odense Letbanes entreprenør skal fra fredag aften til mandag morgen lave et omfattende arbejde på Østre Stationsvej mellem Nørregade og Thomas B. Thriges Gade, hvilket giver en række trafikale ændringer hen over weekenden.

Samtidig kommer arbejdet med at fjerne den gamle asfalt til at støje en del - og arbejdet forventes først afsluttet omkring klokken 01 natten til lørdag.

Det fortæller Odense Letbane på sin hjemmeside.

For bilister og trafikanter i det hele betyder weekendens ændringer, at Nørregade bliver spærret for både ind- og udkørsel for enden ud mod Østre Stationsvej. Derfor skal bilister med ærinde i Nørregade i stedet køre via Jernbanegade.

(Artiklen fortsætter under billedet)

Foto: Odense Letbane

Ved Odense Banegård Center (OBC) vil der også være trafikale ændringer, da Adamsgade, der går bag om OBC, bliver ensrettet mod øst.

Bilister, der skal mod vest, skal i stedet køre foran banegårdcentret, ligesom busserne og brugerne af parkeringspladsen ved Jysk Fynske Medier gør det til hverdag.

På Thomas B. Thriges Gade bliver vejen indsnævret til ét spor ved krydset.

Skal bygge vejbaner

Årsagen til disse ændringer er, at entreprenørernes arbejde kommer til at foregå midt i vejarealet mellem Nørregade og Thomas B. Thriges Gade. Derudover skal der også arbejdes på den sidste del af busbanen ud for Danhostel og den gamle banegård.

Entreprenøren skal bygge de nye vejbaner op, som skal passe sammen med letbaneforløbet, og derfor er det nødvendigt at ændre på de trafikale forhold.

Arbejdet påbegyndes klokken 20 fredag aften og ventes afsluttet klokken fem mandag morgen.