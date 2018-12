Regn, sol og sne: Weekenden byder på lidt af hvert

De næste dages vejr bliver noget af en blandet landhandel. Alt tyder på, at fynboerne både vil opleve regn, blæst, sol og sne.

Torsdag starter ud med temperaturer lige omkring frysepunktet. Det giver risiko for glatte veje, som man skal være meget opmærksomme på, hvis man ligesom de fleste skal ud og køre i morgentimerne.

I løbet af dagen bliver det overvejende tørt vejr på Fyn. Men der kan dukke lidt byger op nede fra Lolland Falster og ind i gennem Østersøen, hvor bygerne virkelig tager til. Her kan de ramme de sydfynske øhav.

Der er også risko for lidt sol ud på eftermiddagstimerne torsdag. Temperaturerne kommer til at ligge på et par graders varme.

Læs også Kom og vær med: Danmarks største luciaoptog lyser Midtfyn op

Blæsten kommer med sne

De kommende dage står den på koldere vejr med chancer for hvidt fra himlen. Allerede fredag kan der komme lidt sne.

Men alt tyder på, at der lørdag kommer endnu mere, og igen endnu mere søndag.

I takt med, at en front nærmer sig Danmark, vil det blæse kraftigt op fra sydøst og øst. Det betyder, at der de fleste steder på Fyn vil blæse en frisk til hård vind med risiko for kraftigere vindstød. Temperaturerne søndag vil ligge omkring frysepunktet, og sneen vil falde som frostsne over Fyn.

Snevejrets udbredelse søndag klokken 19. Måske vil nedbøren kunne falde som isslag over den vestlige del af landet. Foto: TV 2 VEJRET

På grund af blæsten er der risiko for, at der vil være snefygning. Det kan danne store driver af sne, som man især som bilist skal være opmærksom på, da det kan give trafikale udfordringer. Det vil især ramme vejstrækninger i det åbne landskab, som er øst- eller vestorienterede, således at vinden blæser ind fra siden og flytter sne fra markerne udover vejbanen.

I hele søndagsdøgnet vil der generelt kunne falde mellem fire og otte centimeter sne, selvom de præcise nedbørsmængder i sagens natur fortsat er meget usikre.

Samlede snemængder i løbet af søndagen. Lokalt kan der falde syv-otte centimeter sne. Til gengæld vil den kraftige vind kunne danne væsentligt højere driver. Foto: TV 2 VEJRET

Læs også Nu kommer julevejret: Flere dage med sne

Så vender det igen

Alt tyder på, at snevejret kun bliver for en meget kort bemærkning. Ifølge TV 2 Vejret viser prognoserne, at det hele vender igen mandag morgen, hvor temperaturerne stiger til fire graders varme.

Det bliver starten på en uge med mildt vejr igen.