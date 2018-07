Winnie blev udsat for tricktyv: - Det er super irriterende

En gruppe østeuropæiske tricktyve er i øjeblikket løs på Fyn. Mandag forsøgte de uden held at snøre Winnie Nordstrøm på værtshuset Chr. II’s Pub i Nyborg.

Fyns Politi advarer om en bande af østeuropæiske tyve, der i de seneste dage har lavet en række tricktyverier på Østfyn.

Mandag aften gik det blandt andet udover værtshuset Chr. II’s Pub på Kongegade i Nyborg.

Forpagter Winnie Nordstrøm forklarer, at der kom en ældre herre ind på værtshuset. Umiddelbart virkede han lidt halvfuld, men det var ikke noget, som hun lod særligt mærke til.

Jeg sagde ’nu passer I lige på jeres lommer og jeres tasker’ Winnie Nordstrøm

- Det er jo et værtshus, så det er ikke unormalt, siger Winnie Nordstrøm.

I lighed med flere andre tilfælde af tricktyveri ville manden gerne have vekslet en større seddel. I dette tilfælde en tusindkroneseddel.

- Allerede der tænkte jeg, at det var lidt mærkeligt. Og jeg kunne godt se, at der stod tre andre personer ude foran værtshuset, fortæller Winnie Nordstrøm.

Veksle-tricket

Den ældre herre ville gerne veksle, så han kunne få ti hundredkronesedler i stedet for en tusindkroneseddel. Hun kontrollerede sedlens vandmærke og gav efterfølgende manden de ti hundredkronesedler.

- Så vendte jeg mig om i baren, og så kunne jeg godt se, at han tog en to-tre sedler og puttede i lommen og foldede et hundredkrone-bundt til mig. Og så siger han, at han gerne vil have euro, fortæller hun.

Men hun har ikke euro, så det afviste Winnie Nordstrøm. Derefter ville manden i stedet have sin tusindkroneseddel tilbage. Også det afviste Winnie Nordstrøm.

- Der var ikke tusind kroner. De var smuttet ned i lommen, siger hun.

På det tidspunkt havde hun godt luret, hvad der foregik. Så da to af de tre personer, der før stod ude foran værtshuset, kom ind og stillede sig tæt op ad gæsterne, advarede hun dem om, hvad der måske var undervejs.

- Jeg sagde ’nu passer I lige på jeres lommer og jeres tasker’.

Sindssygt irriteret

På trods af at episoden uden tyverier eller svindelnumre er Winnie Nordstrøm frustreret over, at det overhovedet finder sted.

- Man bliver sindssygt irriteret. Helt vildt. De kommer jo ikke herop for at snyde og stjæle, hvis de ikke vinder engang imellem. Og det gør de jo, siger Winnie Nordstrøm.

- Vi vil gerne være en turistby, og man kan bare se, at det lugter langt væk af, at de vil snyde og stjæle. Det irriterer mig helt vildt, siger

Efter episoden ringede hun rundt til fire værtshuskolleger for at advare dem om, at de havde haft besøg af tricktyve på Chr. II’s Pub.

- Selv om vi er konkurrenter, så er vi stadig kollegaer og prøver at passe lidt på hinanden, siger Winnie Nordstrøm.

Fyns Politi har modtaget fem anmeldelser af tricktyveri mandag og tirsdag.