Woodstock-legende på Fyn: - Jeg bliver stadig høj af energien fra publikum

Leo Lyons anede ikke, hvilken indflydelse det ville få på hans liv, da han gik frem på scenen med sin basguitar på Woodstock-festivalen en aften i august 1969.

Læs også Overblik: Verdensstjerner giver koncert på Fyn - og billetterne koster tusindvis af kroner

Foran ham var der mennesker, så langt øjet rakte. Den officielle vurdering lød på, at 450.000 mennesker havde reageret på rygterne om festivalen og sværmet til området for at høre musik.

- På mange måder var det en katastrofe. Mange flere mødte op, end man havde regnet med, så på dét tidspunkt var det den største festival af sin art nogensinde. Og så blev det filmet! Det var en vigtig ting, der var med til at sprede musikken til hippiekulturer over hele verden, fortæller Leo Lyons, der i dag er 75 år.

Stemningen dengang blev sat med sloganet "3 Days of Peace, Love & Music” – og festivalen grundlagde en popularitet for kunstnere som Jimi Hendrix, The Who, Janis Joplin, Joan Baez, Santana, Credence Clearwater Revival, Joe Cocker, Blood Sweat & Tears, The Band, og Crosby Stills Nash & Young.

Og så var der det britiske band, som Leo Lyons var med i, Ten Years After.

- Festivalen gjorde et stort indtryk på mig. Jeg var jo også bare en ung, langhåret musiker, siger han til TV 2/Fyn.

Woodstock i Svendborg

I Svendborg har tre musikglade mænd nu besluttet, at stemningen fra Woodstock skal genskabes med en hyldestaften lørdag den 12. januar.

- Vi besluttede, at 50-året skulle markeres, og vi ville ikke bare lave noget med nogle tilfældige musikere, fortæller Allan Mariager, der er initiativtager sammen med Bruno Rasmussen og Per Ørum.

- Vi synes selv, vi har samlet nogle af Danmarks bedste musikere i et backingband. Og det er så også lykkedes os at få dygtige sangere som Bjørn Fjæstad, Dicte, Jimmy Jørgensen og Søren Andersen til at være med. Og at Leo Lyons vil være med, det er bare helt vildt, siger Allan Mariager.

Festivalfilm banede vejen

Der var store tekniske udfordringer på Woodstock-festivalen i 1969.

Regn, torden og blæst betød, at man måtte holde lange pauser i programmet. Og det betød også, at filmholdet kun fik filmet en enkelt sang af Leo Lyons og Ten Years After - nemlig deres allersidste ved deres optræden.

Woodstock - Ten Years After - I'm Going Home(Live)

Koncerten og filmen betød, at Ten Years After fik det helt store gennembrud. Det var bandets fjerde turné i USA, men denne sensommer løftede de sig fra at være et tilfældigt britisk band til at sætte et kraftigt præg i toppen af hitlisterne i både Storbritannien og USA.

- Det var en drøm, der gik i opfyldelse. Vi elskede det amerikanske musikmiljø, men tidligere havde vi bare spillet på undergrundsscener, for popradiostationerne ville ikke spille vores musik. Da ændrede det sig, siger Leo Lyons.

Leo Lyons var en del af Ten Years After siden dannelsen og helt frem til 2014, ganske vist med pauser undervejs, hvor bandmedlemmerne i perioder gik i hver deres retning.

Siden da har han fokuseret på sit eget band, Hundred Seventy Split, hvor han er klar alderspræsident, men stadig mestrer basguitaren.

Her er en koncertoptagelse med bandet fra Tyskland i 2017.

Hundred Seventy Split - No Deal / The Game

Selvom Leo Lyons nu har rundet 75 år, har han ikke tænkt sig at stoppe foreløbig.

- Jeg elsker at spille. Det er en fornøjelse for mig. Jeg ved faktisk ikke, hvad jeg ellers skulle lave - lægge mig til at dø, tænker jeg. Jeg håber, jeg har fornuft nok til at stoppe, når jeg kan se, at jeg ikke er god nok mere. Faktisk forestiller jeg mig, at folk gerne vil høre mig, fordi jeg er blevet dygtigere med årene. 50-års øvning skulle jo gerne kunne høres, siger han med et grin.

Kan du stadig bevare hurtigheden i fingrene, når du spiller bas?

- Ja! Jeg er blevet langsommere til at gå, men ikke til at spille. Når jeg er på scenen, bliver jeg høj af energien fra publikum. Og det er en fantastisk følelse.

Stemning på Sydfyn

Arrangørerne synes, at Svendborg med sit ry som gammel hippe-by er et passende sted at genskabe Woodstock-stemningen.

- Der har været et godt musikliv lige siden tiden med Kloster moster og Den Røde Højskole. Og vi kan sagtens skabe stemningen i Borgerforeningen med psykedelisk lys og en lydkvalitet i top, mener Allan Mariager.

Han har også noteret sig, at aldersspredningen i publikum er meget stor. Meget naturligt, når en del af publikum var unge for 50 år siden, og dermed mindre robuste i dag.

- Koncerten var udelukkende planlagt som stående koncert, men vi har fået en del henvendelser om siddepladser. Så nu har vi faktisk fået åbnet for en mindre række siddepladser på balkonen, fortæller Allan Mariager.

Leo Lyons mener ikke, man kan genskabe oplevelsen af den originale festival, men han vil glæde sig til at genskabe noget andet.

- Man kan ikke genskabe så stor en begivenhed, der opstod spontant. Men stemningen, der var blandt de tilstedeværende - ja, den tror jeg godt, man kan genskabe, siger Leo Lyons.

Koncerten foregår lørdag aften i Borgerforeningen i Svendborg, og i timerne inden da kan man blandt andet møde Leo Lyons, der vil fortælle historier fra Woodstock-festivalen.

Hundred Seventy Split Foto: PR-foto