Deling af børneporno: Yderligere ti fynboer sigtet i kæmpesag

En sexvideo med to 15-årige, en pige og en dreng, er blevet delt af flere end 1.000 børn og unge, der nu risikerer at blive dømt for at dele børneporno. De første otte er allerede dømt i sagen, og mandag meddeler Rigspolitiet, at de har sigtet yderligere 148 personer for deling af videoen.

Heraf er de ti fra Fyn.

Det oplyser Rigspolitiets Nationale Cybercrime Center (NC3) i en pressemeddelelse.

Tidligere er der rejst sigtelser mod 1004 primært unge for via Facebook Messenger at have delt videoen. Da de to unge på videoen på tidspunktet for optagelsen var mindreårige, lyder sigtelsen på distribution af børneporno.

Det er forbløffende og helt uforståeligt, at videoen ser ud til fortsat at være blevet delt efter januar 2018, hvor der har været så meget omtale af sagen Flemming Kjærside, politikommissær, Nationalt Cybercrime Center

De oprindelige sager er i gang med at finde en afgørelse, men nu er der altså tilføjet nye sigtelser til sagskomplekset.

I januar 2019 stadfæstede Højesteret den første dom i Umbrella-sagen. Her blev en 20-årig mand idømt 40 dages betinget fængsel samt krav om torterstatning til de forurettede.

Ti nye fynske sager

Blandt de i alt 148 nye sigtelser er de ti rettet mod fynboer. 40 af de 148 personer er under 18 år, og 126 af de sigtede er drenge eller mænd.

Cirka 100 er mistænkt for at have delt videoen i samme tidsrum som de oprindelige sigtede, mens de resterende 50 delinger har fundet sted efter den megen medieomtale og trods de mange advarsler, som sagen kastede af sig i begyndelsen af 2018.

Særligt de seneste 50 delinger undrer og ærgrer derfor Flemming Kjærside, som er politikommissær i Nationalt Cybercrime Center.

- Det er forbløffende og helt uforståeligt, at videoen ser ud til fortsat at være blevet delt efter januar 2018, hvor der har været så meget omtale af sagen. Alle burde på dette tidspunkt være klar over, at der er tale om deling af børneporno, som kan få meget alvorlige konsekvenser for både offeret og for den, som deler, siger han.

En alvorlig forbrydelse

I januar 2019 stadfæstede Højesteret den første dom i Umbrella-sagen, som lød på 40 dages betinget fængsel samt torterstatning til de forurettede, og Flemming Kjærside håber, at Højesteretsdommen kan være med til at sikre, at der ikke kommer flere sager.

- Nu kan vi se de nye sager i lyset af højesteretsdommen, og der bør ikke herske nogen tvivl om, at det er en meget alvorlig forbrydelse at dele videoen. Derfor krydser vi fingre for, at der ikke kommer flere sager, siger politikommissæren, der har en klar opfordring:

- Lad være med at dele den slags videoer. Lige meget om det er børneporno eller ej, er det ulovligt og strafbart at dele intimt materiale. Der er kun tabere i denne slags sager. Gerningsmanden bliver straffet og får pletter på straffeattesten, og ofret bliver krænket igen og igen og igen, hver gang videoen bliver delt.