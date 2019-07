Fundet i god behold: Forsvundet i næsten fire timer til havs

En yngre kvinde var forsvundet til havs på et paddleboard ved det sydøstlige Helnæs ved Assens i tre timer og tre kvarter.

Kvinden forsvandt omkring klokken 15 og var ikke set siden, oplyste Fyns Politi på twitter.

Yngre kvinde sejlet ud på oppusteligt paddleboard kl. 1500 fra sydøstlige Helnæs v. Assens. Ikke set siden. JRCC er på opgaven. Vi beder folk i området og på havet om at holde udkig. Ring i givet fald 114. #politidk — Fyns Politi (@FynsPoliti) July 18, 2019

Kort efter deres efterlysning på twitter blev kvinden fundet i god behold.

Det drejede sig om en 21-årig svensk kvinde, der var paddlet ud på et oppusteligt paddleboard. Hun havde så efterfølgende glemt tiden, og derfor blev hendes pårørende bekymrede.

- Hun var væk længere tid, end hun havde regnet med, og så blev hendes familie bekymret, og sætter alarm igang, siger vagtchef ved Fyns Politi Kenneth Taanquist.

Alarmen resulterede i at JRCC (Joint Rescue Coordination Centre - tidligere kendt som Søværnets Operative Kommando) rykkede ud. Men det får ingen konsekvenser for pigen.

- Det får ingen konsekvenser udover en alvorlig snak, om at man skal have klar aftale med pårørende om, hvad man forventer af hinanden, siger Kenneth Taanquist.

Vagtchefen fortæller, at kvinden var overrasket over, at der var sat beredskab i gang. Det var en lokal fra området der deltog i eftersøgningen med sin egen båd.