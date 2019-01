Mesterbokser slår igen: Yvonne melder borgmester til politiet

Det bliver ikke over en kop kaffe, at Kertemindes borgmester Kasper Ejsing Olesen og kommunaldirektør Tim Jeppesen kommer overens med mesterbokseren Yvonne Bæk Rasmussen.

Yvonne Bæk Rasmussen har netop meldt borgmesteren og kommunaldirektøren til politiet for at indgive politianmeldelse mod hende.

Og selvom borgmester Kasper Ejsing Olesen helst vil løse konflikten i mindelighed, så står Yvonne Bæk Rasmussen fast på sin anmeldelse:

- Nok er nok, siger Yvonne Bæk Rasmussen.

Yvonne Bæk Rasmussen blev meldt til politiet af Kerteminde Kommune for ærekrænkelse i et opslag på Facebook. Nu slår hun igen og anmelder borgmesteren og kommunaldirektøren for at have indgivet falsk klagemål til offentlig myndighed i henhold til straffelovens paragraf 165. Det kan straffes med bøde eller fængsel indtil seks måneder.

Hun mener, kommunens politianmeldelse kun er indgivet for at begrænse hendes ytringsfrihed.

Kasper Ejsing Olesen ærgrer sig over udviklingen og siger til TV 2/Fyn, at han allerede ærgrede sig, da kommunen så sig nødsaget til at foretage en politianmeldelse.

- Vi har vedtaget nogle procedurer, som gør, at når nogen på de sociale medier agerer sådan, skal vi anmelde dem til politiet, siger Kasper Ejsing Olesen og henviser til, at Yvonne Bæk Rasmussen blandt andet i sit opslag på Facebook skrev, at en tidligere ansat "har forvoldt skade på børn, unge og handicappede, ældre og sygdomsramte".

Det skrev Yvonne Bæk Rasmussen på Facebook I december skrev Yvonne Bæk Rasmussen et op slag på Facebook. I opslaget beskyldte hun den tidligere skolechef i Kerteminde Kommune, Dorte Dabelsteen, for at have forvoldt skade på borgere i Kommunen.



Yvonne Bæk Rasmussens opslag" ”Denne ubehagelige kvinde har forvoldt skade på børn, unge og handicappede, ældre og sygdomsramte for meget mere end én million kroner. Hun er skyld i, at flere voksne og ældre ikke har fået den rette træning således, at deres liv er endt før nødvendigt. I den sidste del af hendes ansættelse har kvinden manipuleret og truet flere ansatte i familieafdelingens PBR, at det har ført til flere sygemeldinger, fyringer og rigtig mange fejlbehandlede børn og unge. Må karma ramme! Vi er mange, der bare er glade for, at hun nu bare er VÆK”. Se mere

Til TV 2/Fyn siger Yvonne Bæk Rasmussen, at "nok er nok", og at hun gerne vil opnå, at borgerne kan være sikre på de får en "ordentlig behandling":

- Der er ikke så mange der tør råbe op. Der er ikke så mange, der står frem og siger, hvad de tænker. Jeg har fået enormt mange tilbagemeldinger både fra tidligere ansatte og fra borgere der giver mig et skulderklap, og siger "hey, det var faktisk det, vi ikke havde kræfter til".

- Det er okay at tage en anmeldelse for det, siger hun.

Yvonne Bæk Rasmussen har tidligere forklaret TV 2/Fyn, at hun ikke skrev opslaget for at krænke nogen, men at det var et udtryk for opsparet frustration, og at hun var i sine følelsers vold.

Hun har et handicappet barn og har gennem årene oplevet, at det har været op ad bakke, at få et samarbejde med kommunen.



