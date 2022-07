Alexander Aagaard og Frederik Zeuner er sendt ud i sommerlandet for at give et bud på, hvordan en sommerdag på Fyn kan se ud.

Den ene udstyret med et kamera, og den anden med pen og papir.

Denne gang skal de to ud og have en aktiv dag, hvor fysikken kommer i spil. I første omgang i lillebælt, når de snorkler ved Middelfart, hvorefter de får varmen på to hjul ude i en skov ved Langesø.