Zoo efter anholdelse af løvemand: - Rystende at man kan finde på det

Der er lettelse blandt de ansatte i Odense Zoo, efter Fyns Politi torsdag fandt den mand, der søndag eftermiddag klatrede over et hegn ind til løverne i den fynske zoo.

Det er en 33-årig mand fra København, der over for Fyns Politi har erkendt, at det var ham, der klatrede op i hegnet og kastede pølser ind til de farlige rovdyr.

Det er rystende, at man kan finde på det. Jeg kan ikke sætte mig ind i, hvad motiv man skulle have for det her Nina Collatz Christensen

- Vi er meget lettede her i zoologisk have. Både for gæsterne, at de ikke skal se noget lignende igen som i søndags, og også vores dyrepassere, som ikke skal gå og frygte, at der ligger en mand eller resterne af en mand nede i løveanlægget, siger Nina Collatz Christensen, der er konstitueret direktør i Odense Zoo.

Hun forstår slet ikke, hvorfor den 33-årige mand har gjort det - endda flere gange. Til politiet har manden fortalt, at han også natten til fredag den 29. juni var på uanmeldt besøg hos løverne.

- Det er rystende, at man kan finde på det. Jeg kan ikke sætte mig ind i, hvad motiv man skulle have for det her. Men det er i hvert fald en meget, meget farlig situation, han har bragt sig selv i. Så jeg håber ikke, han vil gentage det, siger Nina Collatz Christensen.

Ekstra sikkerhed

Efter de to episoder har Odense Zoo haft ekstra meget fokus på sikkerheden omkring haven.

Den 33-årige mand har begge gange klatret over et hegn i den ende af løvernes område, der vender ud mod stien, som går langs med Odense Å.

- Vi har skærpet sikkerheden. Vi har været i fuld gang siden i søndags med at skærpe sikkerheden omkring zoologisk have, så det bliver sværere at komme ind i zoo, siger Nina Collatz Christensen.

Hun er ikke meget for at komme nærmere ind i detaljerne om, hvordan de har skærpet sikkerheden.

- Det vil vi ikke sige, for det kan jo inspirere nogen til at gøre noget endnu mere skørt. Så det vil jeg ikke ind på, siger den konstituerede direktør.

Husfredskrænkelse

Manden er nu sigtet for overtrædelse af straffelovens paragraf 264, husfredskrænkelse, for begge de to episoder.

Paragraffen tages i brug, når man skaffer sig adgang til et fremmed hus eller andet ikke frit tilgængeligt sted.

Der foreligger ifølge Ritzau ikke den store retspraksis for personer, der kravler op på løvehegn og kaster med pølser. Men strafferammen er op til seks måneders fængsel for overtrædelse af paragraf 264.

De fleste idømmes dog som regel en bødestraf.

