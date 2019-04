Trækronevandring: Zoo-gæster kan nu være helt på toppen

Lørdag blev der åbnet for en gåtur mellem trækronerne i Odense Zoo.

Og der er store forventninger til attraktionen "Bøgetoppen", som er en 250 meter lang trækronevandring i 12 meters højde.

- Jeg tror der vil være meget stor interesse for det her, fordi det er noget der er med til skabe variation af oplevelsen.

- Ellers går man rundt nede på jorden og har pludselig mulighed for at komme op, sagde Odense Zoos direktør, Bjarne Klausen, i forbindelse med åbningen, som blev foretaget med at øksehug af borgmester Peter Rahbæk Juel.

"Bøgetoppen" er i bogstaveligste forstand en vandretur. Med Bjarne Klausens ord er det ikke en "tjubang-tur", hvor man kobles fast og glider på stålwire.

- Det er lavet som en tur, hvor man også kan finde ro og refleksion. Og tænke over, hvad man er oppe i, siger Bjarne Klausen.

