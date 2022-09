Odense Zoo overvejer at droppe populært julelysshow

- Det kræver investeringer

Hos Naturama i Svendborg er man også i fuld gang med at se på, hvordan stedet kan spare og effektivisere på deres energiforbrug med forskellige tidshorisonter.

- På den korte bane er der nogle tiltag, som vi kan tage fat i. Vi kan skære ned på julebelysningen, og vi kan kan sørge for at udskifte apparater, som tager allermest strøm. Men det kræver investeringer, så det er jo ikke vanvittig nemt, siger kommunikationsleder hos Naturama Mads Dirckinck-Holmfeld.

Oplevelsescentret er afhængige af lys og lyd for at give de besøgende en totaloplevelse, forklarer han. Alligevel er kommunikationslederen fortrøstningsfuld, og det handler for stedet lige nu om at ændre på mindre ting, såsom at skifte pærer eller tænde selve udstillingen til lidt senere end normalt.

- Vi må tage situationen, som den kommer, og så gælder det om at få det bedste ud af det. Hvis vi skal have en fredag med "nat på museet" i et par timer, så må vi jo prøve det, siger han.