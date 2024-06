14-årige Cecilie lå tre uger i respirator efter cykelulykke til fest - nu kommer mor med opråb

Klokken var 00.55 da Betina Gonswa Skyt fra Brylles telefon ringede. Hun var selv kommet hjem fra et polterabend få timer forinden, og vidste at hendes 14-årige datter Cecilie var til fest med nogle af hendes tætte venner.

Hun tog telefonen og i den anden ende var en politibetjent, som fortalte hende, at hendes datter var styrtet på cykel og var kommet så alvorligt til skade, at forældrene skulle komme med det samme.

Ulykken var sket få hundrede meter nede af vejen, og Betina Gonswa Skyt kom sammen med hendes mand hurtigt til ulykkesstedet.

De fik dog ikke deres datter at se, for hun var så slemt tilredt, at hun med det samme skulle køres på sygehuset.

- Hun cykler ellers aldrig, for det har min mand og jeg sagt, at hun ikke må, når hun ikke vil bruge cykelhjelm. Men hun kunne klare hele verden, og det er svært at kontrollere hvad en teenager gør, når hun først er udenfor synsvidde.

Betina Gonswa Skyt beskriver sin datter som en pige der normalt opfører sig fornuftigt, og som en typisk teenager der holder af sine venner og går op i sit udseende.



På aftenen den 25. maj havde hun fået en smule alkohol med hjemmefra, som hun måtte drikke til aftenens fest. Men festen var gået over gevind for Cecilie, og hendes promille var "meget høj" afslørede blodprøver på sygehuset.

- Jeg har også været ung og lavet dumme ting. Men det er som om alkoholkulturen blandt unge er blevet vildere. Det hele skal være så voldsomt, konstaterer moderen.

Brug cykelhjelmen

Men det var ikke alkoholen der sendte den 14-årige tre uger i respirator. Det var et omfattende hovedtraume, som var udløst af cykelstyrtet hvor Cecilie ikke bar cykelhjelm.

Cecilie sad bag på cyklen, mens en veninde trådte i pedalerne. Veninden slap fra uheldet med småknups.

- Det hele kunne være undgået, hvis hun bare havde haft cykelhjelm på. Så det er i virkeligheden det, som mit opråb går ud på. Hvis bare man tager den skide cykelhjelm på, kan man virkelig undgå mange alvorlige ulykker, siger Betina Gonswa Skyt.

Siden ulykken har Betina Gonswa Skyt nærmest boet på intensivafdelingen, og lørdag kunne hun endelig se sin datter i øjnene igen, efter tre ugers fravær, hvor hun var bedøvet i respiratoren.

- Lægerne siger, at hun heldigvis er bedre kognitivt, end de havde frygtet. Men hun er stadig på intensiv, og skal mindst 12 uger til Hammel Neurocenter i genoptræning.

Ulykken har også sendt chokbølger gennem lokalsamfundet i Brylle, hvor de fleste kender hinanden.

- Og jeg tror rigtig mange unge mennesker har fået sig et chok, der forhåbentligt får dem til at tage cykelhjelmen på, når de cykler fremover.

Personligt er Betina Gonswa Skyt i tvivl om, hvad man skulle have gjort for at undgå ulykken. Men hun vil alligevel opfordre forældre til at snakke med deres børn om hvad konsekvenserne af ens handlinger kan være, når man er beruset.