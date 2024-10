18-årig sad bag rattet, da bil forulykkede

Der er tale om en 18-årig mand, som sad bag rattet i den forulykkede bil på Nårupvej uden for Tommerup. Manden er selv én af de omkomne, mens to 17-årige også mistede livet under den voldsomme ulykke fredag eftermiddag.

Det oplyser Fyns Politi til TV 2 Fyn.

Den fjerde passager fra bilen er ligeledes 17 år og alvorligt tilskadekommen.

Fyns Politi er ikke kommet nærmere omstændighederne for ulykken udover, at bilen har ramt et vejtræ.

- Vi afventer stadig rapporten fra bilinspektøren og vidneafhøringer før vi kan sige mere for nuværende, lyder det fra vagtchef Bjarne Tykgaard lørdag morgen.

TV 2 Fyn følger sagen løbende.