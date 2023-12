Tre personer var involveret i et alvorligt færdselsuheld på Faaborgvej mellem Glamsbjerg og Haarby. Det skete ved, at en bil med en mand og en kvinde på 51 og 52 år holdt stille for at svinge til venstre.

Det opdagede en yngre kvindelig billist på 18 år ikke tidsnok, da hun kom kørende bagfra, og hun påkørte derfor den forreste bil. Det resulterede i at de to personer i den forreste bil kom lettere til skade og den ene blev teknisk fastklemt, oplyser vagtchef ved Fyns Politi Henrik Strauss.