19-årige tvillingesøstre til valgfolkefest: - Hvis man vil have indflydelse, er man nødt til at være oplyst

Færre unge stemmer

16. november skal hun for første gang i stemmeboksen, og til onsdagens arrangement var hun blandt andet med til ungedebatten og borgmesterduellen i et håb om at blive klogere på, hvem hun skal stemme på.

- Jeg fik svar på nogle spørgsmål, som er vigtige for mig - for eksempel offentlig transport. Det bruger jeg selv hver dag. For mig er det ikke lige så stort et problem, som for nogle af mine venner, men jeg synes alligevel, at det kan blive bedre, siger hun.

Resultater fra tidligere valg viser, at unge stemmer mindre til kommunalvalg, end andre aldersgrupper gør.